29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Valilik bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Avcı, Cumhuriyetin, Türk milletinin güçlü ve sarsılmaz iradesi ile eşsiz milli mücadelesi sayesinde kurulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun her adımının şanlı destanlarla dolu olduğunu vurgulayan Avcı, "Kutlu yürüyüşün mükafatı ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı Cumhuriyetin ilanı ile Türk milleti, dünyada bir kez daha iradesine pranga vurulamayacağını, kaderinin hiçbir gücün tasarrufu altına girmeyeceğini de ilan etmiştir. Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 97 yıldır azimle ve şerefle koruyan bizler, siyasi, kültürel ve ekonomik birçok saldırıya rağmen dünyadaki değişimleri şekillendirerek gelecek yüzyıllara emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz." dedi.

Törene Avcı'nın yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Alpay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Çorum

Çorum'da kutlamalar, Vali Mustafa Çiftçi'nin makamında tebrikleri kabulüyle başladı.



Valilik bahçesinde devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.



Vali Çiftçi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.



Halk oyunları gösterileriyle devam eden etkinlik, öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı temalı resimlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.



Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk katıldı.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin doğum belgesinin imzalandığı Amasya’da Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.



Bu yıl dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle Cumhuriyet Bayramı'nı daha sade kutlamanın burukluğunu yaşadıklarını dile getiren Masatlı, "Bu aziz toprakların üstünde yaşayan bir insan olarak Cumhuriyetimizin yıl dönümünü, Cumhuriyetin doğum belgesi olarak nitelenen Amasya Tamimi'nin şehrinden, birçok medeniyeti bağrından çıkaran Amasya'da kutlamaktan tarifsiz onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 97. yılında her şeyden önce onun kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki törende Vali Abdullah Ayaz tebrikleri kabul etti.

Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olduğunu vurguladı.

Türk devletinin emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüdüğünü belirten Ayaz, "Bizler de bu yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duymaktayız. Tabii ki gençlik şu anki en büyük önceliğimiz. Bizlerden daha iyi, daha donanımlı, geleceğe daha hazır, dünyayı daha iyi okuyan, daha uyumlu, ülkemizin kültürünü, milletini, maneviyatını ayağının biri Anadolu'da, diğeri dünyanın her ucuna basan nesiller olarak yetiştirmek en büyük önceliğimiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kentteki kurum ve sivil toplum kuruluşlarının araçlarının katıldığı kortej geçişi düzenlendi.

- Sinop

Sinop'ta kutlamalar kapsamında ilk tören, Öğretmenevi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, buradaki törende tebrikleri kabul etti.

Ardından İskele Meydanı'nda devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın vatandaşların bayramını kutladığı tören, Karaömeroğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile sürdü.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül takdim edilen tören, kortej geçişi ile son buldu.

- Kastamonu

Kastamonu'da kutlama programı Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çakır, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.



Program, Şehri Dilara Müzik Topluluğunca seslendirilen eserlerin ardından geçit töreniyle sona erdi.

- Tokat

Tokat'ta kutlamalar, Vali Ozan Balcı'nın Valilik binası önünde tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Vali Balcı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ve öğrencilerin şiirler okumasının ardından tören son buldu.



