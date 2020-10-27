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Aktüel - GÜNCELLEME Konya'da tefecilik operasyonu
Aktüel

- GÜNCELLEME Konya'da tefecilik operasyonu

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:37:52 -
- GÜNCELLEME Konya'da tefecilik operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 274 senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın duyarlılığı ve katkısı sayesinde bu soruşturmalarda muvaffakiyet elde edilmesi mümkündür. Daha huzurlu ve güvenli bir toplumda hep birlikte yaşayabilmek için, suç ve suçlularla etkin şekilde mücadele edebilmek adına, gerek tefecilik suçunun mağduru olan gerekse başka herhangi bir suçun mağduru olan vatandaşlarımızı her zaman Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi vermeye davet ediyoruz."

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