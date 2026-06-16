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Otomotiv Škoda sessiz sedasız bombayı patlattı! Peaq’in ilk çizimleri yayımlandı!
Otomotiv

Škoda sessiz sedasız bombayı patlattı! Peaq’in ilk çizimleri yayımlandı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Škoda sessiz sedasız bombayı patlattı! Peaq’in ilk çizimleri yayımlandı!

Škoda, tamamen elektrikli yedi koltuklu SUV modeli Peaq’in ilk tasarım detaylarını paylaştı. Modern Solid tasarım diliyle öne çıkan model, 23 Haziran’da Fransa’da dünya prömiyerini yapacak.

Škoda, elektrikli ürün gamının yeni amiral gemisi olacak yedi koltuklu SUV modeli Peaq’in ilk tasarım çizimlerini paylaştı. Markanın yeni Modern Solid tasarım dilini taşıyan Peaq, güçlü duruşu, akıcı hatları ve dikkat çekici aydınlatma detaylarıyla öne çıkıyor.

Tamamen elektrikli olarak geliştirilen yeni Peaq, Škoda’nın büyüyen elektrikli ürün ailesinin en üst noktasında konumlanacak. Model, 23 Haziran’da Fransa’da gerçekleştirilecek dünya prömiyeriyle resmi olarak tanıtılacak.

 

Modern Solid tasarım dilinin yeni temsilcisi

Škoda’nın paylaştığı tasarım çizimleri, Peaq’in güçlü ve karakteristik görünümüne dair ilk ipuçlarını veriyor. Modern Solid tasarım diliyle şekillendirilen model, belirgin yüzeyleri, dengeli oranları ve güçlü karakteriyle dikkat çekiyor. Ön bölümde ince T şeklindeki farlar, parlak siyah Tech-Deck ön yüz tasarımı ve bunları birbirine bağlayan ışık imzası, Peaq modeline özgün bir görünüm kazandırıyor. Alt bölümde yer alan belirgin hatlara sahip tampon tasarımı ise güçlü SUV karakterini vurguluyor.

Yandan bakıldığında yüksek omuz çizgisi ve geniş D sütunları aracın sağlam duruşunu öne çıkarırken, gövdeyle bütünleşen gizli kapı kolları modern ve aerodinamik tasarımı destekliyor.

Arka bölümde de ön tasarımla uyumlu olarak T şeklindeki stop lambaları ve bunları birbirine bağlayan ışıklandırmalar yer alıyor. Bu tasarım yaklaşımı, Peaq’in ilk bakışta kolayca tanınabilen bir model olmasını sağlıyor.

Yeni Peaq, Škoda’nın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir rol üstlenecek. Yedi koltuklu oturma düzeniyle geniş ailelere hitap edecek model, markanın elektrikli ürün gamını daha üst bir segmente taşıyacak.

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