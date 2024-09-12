Zulmeden sadece İsrail’den değil! Doğu Türkistan kan ağlıyor… Çin zulmü sürüyor dünya susuyor

Rakamlar ise hakikaten korkunç bir hal almış durumdadır. Çin’in kuruluşundan bu yana yaklaşık olarak 35 milyon Doğu Türkistanlı katledilmiştir. Tabii ki bu rakamlar farklı da olabilir haliyle. Karşınızda sistematik olarak tüm gücü elinde bulunduran bir ülkeden söz ediyoruz haliyle. Uygur Türklerine yönelik sistematik bir soykırım uygulanmakta. Tıpkı Gazze’de olduğu gibi sırf, Müslümanlara söz hakkı verilmesin ve çoluk-çocuk ve kadın yaşlı ayrımı yapmaksızın katledilişlerini maalesef sosyal medya aracılığıyla görüyoruz. Çin’in uyguladığı bu etnik katliamlar aslında Çin nüfusuna göre Uygur Türklerinin % 1.5 olmasına rağmen bu bakış açısıyla yapılması ne denli bir zemine oturtulabilir ki? Tamamen kendi hegemonyalarını kendilerinden katbekat küçük bir ülkeye yönelik yapmaları aslında ahlaksızlıklarının da bizlere en büyük göstergesi olarak durmakta.