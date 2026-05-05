Teşkilat dizisinde şok gelişme: Başrol ve iki isim diziden ayrılıyor
TRT1'de Pazar günlerine damga vuran MİT konulu fenomen yapım Teşkilat dizisinde sürpriz ayrılıklar yaşanacak. İşte detaylar...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı TRT1’in fenomen dizisinin sezon finalinde kanlı bir düğün sahnesinin yaşanacağı öğrenildi.
Kulislerden sızan bilgilere göre de 7 Mart 2021 yılından beri TRT1’de seyirciyle buluşan fenomen diziden 7. sezonu öncesi şimdilik 3 oyuncu birden ayrılacak.
Dizinin Hilal’i Rabia Soytürk, Cevher başkanı Erkan Bektaş ve Rutkay’ı Serhat Tulumluer’in senaryodaki rollerinin sezon sonu itibariyle biteceği konuşuluyor. Dizide başka ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz netleşmedi.
Dizide başka ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz netleşmedi. Teşkilat dizisi 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezona ara verecek.
