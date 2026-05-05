  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongre, seçim, hoca derken... Yönetim ayakta uyudu, Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor ile anlaştı! Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler Okan Buruk kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı! Yeni takımı olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Nükleer tesislere yeni yükümlülük getirildi ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat Gram altın fiyatı güne yükselişle başladı: Jeopolitik riskler ons fiyatını dipten çevirdi Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı! Limonlu çay mucizesi gerçek mi? Araştırmalar sonucu ortaya çıktı Listede büyük sürprizler var! İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren şehirleri 'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'
Dünya
7
Yeniakit Publisher
1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Hollanda'da 1 Mayıs işçi bayramı itibariyle, reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı.

#1
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Şehrin en işlek noktalarında daha önce görülen tavuk parçaları, SUV araçlar ve düşük bütçeli tatil reklamlarının yerini Rijksmuseum gibi ulusal müzelerin duyuruları ve konser ilanları aldı.

#2
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Belediye yetkilileri, bu kararın Amsterdam'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

#3
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Yerel yönetim ve siyasi destek Sol Yeşil Partiden Anneke Veenhoff, iklim politikalarına öncülük etmek isteyen bir belediyenin, bu politikalara aykırı ürünlere reklam alanı kiralamasının tutarsız bir durum olduğunu ifade etti. Hayvan Hakları Partisinden Anke Bakker ise bu kısıtlamaların bireysel özgürlükleri kısıtlamadığını, aksine büyük şirketlerin tüketim baskısını azaltarak insanlara daha özgür seçim yapma imkanı tanıdığını söyledi. Haberde, et reklamlarının Amsterdam'ın açık hava reklam pazarındaki payının yüzde 0,1 gibi düşük bir seviyede olduğu, fosil yakıtla ilgili ürünlerin ise yüzde 4'lük bir paya sahip olduğu aktarıldı.

#4
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Sektör temsilcilerinin tepkisi Hollanda Et Birliği, kararın tüketici davranışlarını yönlendirmek için "istenmeyen bir yol" olduğunu savunarak, etin temel besin maddeleri sağladığını ve erişilebilir kalması gerektiğini açıkladı. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri birliği ise uçak seyahati içeren tatil reklamlarının yasaklanmasını şirketlerin ticari özgürlüğüne yönelik orantısız bir müdahale olarak değerlendirdi.

#5
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Diğer şehirlerdeki benzer uygulamalar Amsterdam bu alanda tek örnek değil. Amsterdam'ın batısında yer alan Haarlem, 2022 yılında et reklamlarını yasaklayacağını duyuran ilk şehir olmuş ve bu yasak 2024'te yürürlüğe girmişti. Utrecht ve Nijmegen gibi şehirler de benzer kısıtlamaları hayata geçirdi. Dünya genelinde ise Edinburgh, Sheffield, Stockholm ve Floransa gibi şehirler fosil yakıt reklamlarına karşı adımlar atıyor.

#6
Foto - 1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Uzmanlar, kamuya açık alanlardaki bu tür reklamların kaldırılmasının sosyal normları etkileyebileceğini belirtiyor. Londra metrosunda 2019 yılında uygulanan hazır gıda reklam yasağının, bu ürünlerin satışında düşüş sağladığına dair çalışmalar örnek gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
Gündem

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

İsrail’in hedefindeki İspanyol Başbakanı’nın uçağı Ankara’ya zorunlu iniş yaparken, Türkiye Sanches’e kalkan oldu.
Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Gündem

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu
Dünya

Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı" ..
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’
Gündem

Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23