1 Mayıs'tan sonra hepsi kaldırıldı! Dünyada bunu yapan tek ülke!

Yerel yönetim ve siyasi destek Sol Yeşil Partiden Anneke Veenhoff, iklim politikalarına öncülük etmek isteyen bir belediyenin, bu politikalara aykırı ürünlere reklam alanı kiralamasının tutarsız bir durum olduğunu ifade etti. Hayvan Hakları Partisinden Anke Bakker ise bu kısıtlamaların bireysel özgürlükleri kısıtlamadığını, aksine büyük şirketlerin tüketim baskısını azaltarak insanlara daha özgür seçim yapma imkanı tanıdığını söyledi. Haberde, et reklamlarının Amsterdam'ın açık hava reklam pazarındaki payının yüzde 0,1 gibi düşük bir seviyede olduğu, fosil yakıtla ilgili ürünlerin ise yüzde 4'lük bir paya sahip olduğu aktarıldı.