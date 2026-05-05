Şafak vakti dev baskın: “Cehennem Melekleri”nin ini bin 200 polisle yerle bir edildi
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 1200 polisin katılımıyla düzenlenen dev operasyonda, suç dünyasının ünlü yapılanması "Cehennem Melekleri"ne (Hells Angels) ağır bir darbe indirildi. 100 bin euroluk bir gasp iddiasıyla fitili ateşlenen soruşturmada, örgüt lideri Erhan B. tutuklanırken çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarında ise estetik ameliyat pazarlıklarından silahlı ev baskınlarına kadar uzanan tüyler ürpertici suç dosyaları ortaya çıktı.