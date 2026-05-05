Şafak vakti dev baskın: “Cehennem Melekleri”nin ini bin 200 polisle yerle bir edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 1200 polisin katılımıyla düzenlenen dev operasyonda, suç dünyasının ünlü yapılanması "Cehennem Melekleri"ne (Hells Angels) ağır bir darbe indirildi. 100 bin euroluk bir gasp iddiasıyla fitili ateşlenen soruşturmada, örgüt lideri Erhan B. tutuklanırken çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarında ise estetik ameliyat pazarlıklarından silahlı ev baskınlarına kadar uzanan tüyler ürpertici suç dosyaları ortaya çıktı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde “Cehennem Melekleri” (Hells Angels) yapılanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonun ayrıntıları netleşti. 1200 polisin katıldığı baskınlarda 67 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 250 bin euro değerinde mal varlığına el konuldu. Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, operasyonun Türkiye’de tutuklu bulunan eski lider Necati Arabacı ile bağlantılı olmadığı belirlendi. Soruşturmanın, Leverkusen Hells Angels lideri Erhan B.’nin bir kişiden zorla 100 bin euro gasp ettiği iddiasıyla başlatıldığı açıklandı. Soruşturma sürecinin, 8 Mayıs 2024’te bir araç muayene istasyonunda çalışan F.D.’nin polise yaptığı şikayetle başladığı öğrenildi. F.D., borcu nedeniyle Erhan B.’nin devreye girdiğini ve kendisine zorla senet imzalatıldığını öne sürdü.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çetenin farklı suçlara karıştığı belirlendi. Başarısız bir estetik operasyon sonrası ücret iadesi alamayan bir kişinin çeteye başvurduğu, örgüt üyelerinin doktoru tehdit ettiği tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinden birinin Suriyeli bir suçlu ile yaşadığı çatışmada darp edildiği, Erhan B.’nin 2025 yılında bir kişiyi ölümle tehdit ettiği ve ardından bu kişinin evine silahlı saldırı düzenlendiği de dosyaya girdi.

Elde edilen delillerin ardından polis ekipleri, sabah saat 04.00 sıralarında Erhan B.’nin Langenfeld’deki evine operasyon düzenledi. Eyalet genelinde 55 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılırken operasyona 1200 polis katıldı. Operasyon kapsamında 67 şüpheli gözaltına alınırken, Erhan B. suç örgütüne üyelik ve zorla para tahsil etme suçlamalarıyla tutuklandı. İzmir’de tutuklu bulunan eski lider Necati Arabacı ise Almanya’daki operasyonla ilgisinin olmadığını belirterek, 2013 yılında Hells Angels ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı.

+90 (553) 313 94 23