Türkiye’yi uçuracak haberin gelmesi an meselesi! Diyarbakır’daki 15 bin hektarlık dev sahada petrol müjdesi bekleniyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır sınırlarındaki 15 bin 253 hektarlık devasa alanda yürüttüğü petrol arama faaliyetleri için kritik bir süre uzatımı kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan karara göre, bölgedeki hidrokarbon potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar 11 Mayıs 2027 tarihine kadar kesintisiz devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan bu hamle, bölgenin yerli enerji üretimindeki stratejik önemini bir kez daha tescilledi.