Edirne ve Kırklareli'nde petrol aranıyordu: Kötü haber geldi
Kırklareli ve Edirne'de yapılan petrol arama çalışmalarından kötü haber geldi. İki kentteki ruhsat arama süresi bitti. Böylelikle herhangi bir rezerve ulaşılamadı.
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Kırklareli ve Edirne'de yapılan petrol arama çalışmalarından kötü haber geldi. İki kentteki ruhsat arama süresi bitti. Böylelikle herhangi bir rezerve ulaşılamadı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin Trakya Bölgesi’ndeki iki petrol arama ruhsatının süresi 5 Eylül 2026'da sona erdi.
AR/TRS/K/F17-b3 pafta numaralı ruhsat Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illeri sınırlarında, AR/TRS/K/F18-b4 pafta numaralı ruhsat Kırklareli ve Tekirdağ illeri sınırlarında bulunuyor.
F17 ve F18 paftaları, özellikle Edirne ve Kırklareli’ni kapsayan coğrafi alanlara denk geliyor. İki kentteki söz konusu sahalarda petrole ulaşılamadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin ilan yayımladı. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, şirketin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle zarar görenler tazminat talep edebilecek.
Zarar görenler, ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş karar alıp Genel Müdürlüğe başvuracak.
Tazminat, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca şirketin teminatından karşılanacak. Kaynak: Transatlantic’in Trakya ruhsatları sona erdi
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