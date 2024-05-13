Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıklar gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefali balığının göç süreci yaklaşık bir ay sürüyor. Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, nöbet tutuyor.