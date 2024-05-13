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Yaşam
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Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

2024-05-13 09:31:55
Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Her yıl olduğu gibi Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin zorlu göçü başladı.

#1
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali balığının zorlu yolculuğu başladı.

#2
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Bölgede binlerce kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin üreme yolculuğu turizme de büyük katkı sağlıyor. Balıkların göç süreci her yıl binlerce kişi tarafından izleniyor.

#3
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürüyor.

#4
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıklar gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefali balığının göç süreci yaklaşık bir ay sürüyor. Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, nöbet tutuyor.

#5
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, balıkçılıkla uğraşan binlerce kişiye ekmek kapısı olurken, diğer yandan göç yolculuğunda da bölge turizmine de büyük katkı sağlıyor.

#6
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

İnci kefallerinin göç sürecini izlemek için bölgeye geldiğini söyleyen Sıddık İşleyen, "Her yıl bu mevsimlerde inci kefali göçü başlıyor.

#7
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Biz de ailece gelip balık göçünü izlemek istedik. Balıkların göç yolculuğunu çekip fotoğraflıyoruz.

#8
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

Çektiğimiz fotoğrafları da sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp, bölgenin tanıtımına katkı sunuyoruz. Herkesi bu muhteşem göçü izlemeye davet ediyoruz" dedi.

#9
Foto - Zorlu göçten hayran bırakan manzara!

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