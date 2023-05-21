Zonguldaklı balıkçılar dip balıkçılığından umutlu

Hazırlıklar sürüyor Mayıs ayında dip avcılığının olacağını ifade eden Başkan Kayhan, "Bu sene masraflarımız çok. Her şeye zam geldiği için devletimizin vermiş olduğu destekler maalesef yeterli kadar karşılayamıyor. Endüstriyel balıkçılık açısından limanımızda iki tane teknemiz var. Bunlar da gerekli bakımlarını yapıyorlar. Kıyı balıkçılığa ve endüstriyel balıkçılığa çok umutluyuz. Geçen sene palamutçuluk çok oldu, çinekop hiç olmadı. Bir de umudumuz istavrit balığında. İstavrit balığı bu sene çok var. Mezgit balığımız nedense az. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Teknelerin bakımlarını oltaların bakımlarını, ağlarını yapıyorlar. Mayıs ayında dip avcılığı yapılacak. Barbunya balığı için yapılacak. Bir umudumuz da o Haziran ayına kadar. Ondan da balıkçı arkadaşlarımızın üç beş kazancı olacaktır" dedi.