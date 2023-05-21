Zonguldaklı balıkçılar dip balıkçılığından umutlu

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 2023-2024 yılında yapılacak balıkçılık sezonu öncesinde hazırlıkları değerlendirdi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, hazırlıkların devam ettiğini söyleyerek, “1 Eylül’de açılacak 2023-2024 sezonumuz, kıyı balıkçılığı açısından arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Teknelerin bakımlarını, oltaların bakımlarını, ağlarını yapıyorlar. Bakımlarımıza devletin vermiş olduğu destekler var. Desteklerimizi Haziran ayında alacağız” dedi. Yeni sezonda palamut ve çinakoptan umutlu olduklarını belirten Kayhan, “Bu sene umudumuz palamut ve çinekopta olacak. Artık hamsiyi unutacağız. Hamsiyi dinlemeye bırakmamız lazım. Geçen sene biyolojik gelişimini sağlayamadığı için hamsi balığı küçük avlandı ve maalesef halkımız bu balıktan yararlanamadı” şeklinde konuştu.