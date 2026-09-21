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Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

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Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Kürşat Ar-Ge tarafından yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığıyla bilinen ve zırh delcilerden havacılığa kadar kritik alanlarda kullanılan yüzde 99,88 saflıkta tungsten elde etmeyi başardı. 3.422 derece erime noktasına sahip bu stratejik metalin saflaştırılması, ülkeyi küresel çapta nadir ülkeler ligine taşırken yerli üretim hamlesine de büyük bir ivme kazandırdı. Bursa Uludağ'daki devasa rezerv potansiyeliyle de dikkat çeken bu gelişme, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürme hedefinde dönüm noktası oldu.

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Foto - Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Türkiye’de kritik hammaddeler arasında bulunan tungstende dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kürşat Ar-Ge, yürüttüğü çalışmalar sonucunda yüzde 99,88 saflıkta tungsten elde edildiğini açıkladı. Şirket, bu seviyenin Türkiye’yi yüksek saflıkta tungsten saflaştırabilen ülkeler arasında öne çıkardığını bildirdi.

#2
Foto - Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Tungsten, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ve fiziksel özellikleri nedeniyle ileri teknoloji gerektiren birçok sanayi alanında kullanılan stratejik metaller arasında yer alıyor. Kürşat Ar-Ge tarafından yürütülen çalışmalarda elde edilen numunenin saflığının yüzde 99,88 seviyesine ulaştığı bildirildi. Şirketin paylaştığı SciAps analizinde de bu oran yer aldı.

#3
Foto - Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Şirket açıklamasına göre ürün doğrulama ve sinterleme aşamaları tamamlandı. Böylece çalışma, nihai ürün üretimine yönelik yeni bir aşamaya taşındı. Tungstenin erime noktası yaklaşık 3.422 santigrat dereceye ulaşıyor. Bu özelliği nedeniyle yüksek sıcaklık dayanımının gerekli olduğu savunma, havacılık, uzay, elektronik ve çeşitli sanayi uygulamalarında değerlendiriliyor.

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Foto - Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Türkiye’nin tungsten potansiyeli de dikkat çekiyor. MTA verilerine dayanan çalışmalarda ülkedeki konsantre tungsten rezervinin yaklaşık 64 bin ton olduğu belirtiliyor. Bursa Uludağ, Türkiye’nin en önemli tungsten yataklarından biri olarak öne çıkarken Elazığ, Niğde, Çanakkale ve Bilecik’te de tungsten oluşumları bulunuyor.

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Foto - Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Uludağ’daki tungsten işletmesi geçmişte Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olmuştu. İşletme 1970’li yıllarda üretime geçmiş, ancak ekonomik ve teknik sorunlar nedeniyle 1989’da kapatılmıştı. Yeni saflaştırma çalışmaları, Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarını daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürme hedefi açısından dikkat çekiyor. Nihai ürün çalışmalarının ilerleyen dönemde tamamlanması bekleniyor.

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