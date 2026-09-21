Zırh delicilerden uzay sanayisine kadar her yerde kullanılıyor! Türkiye’nin elindeki gizli güç deşifre oldu

Kürşat Ar-Ge tarafından yürütülen stratejik çalışmalar sonucunda Türkiye, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığıyla bilinen ve zırh delcilerden havacılığa kadar kritik alanlarda kullanılan yüzde 99,88 saflıkta tungsten elde etmeyi başardı. 3.422 derece erime noktasına sahip bu stratejik metalin saflaştırılması, ülkeyi küresel çapta nadir ülkeler ligine taşırken yerli üretim hamlesine de büyük bir ivme kazandırdı. Bursa Uludağ'daki devasa rezerv potansiyeliyle de dikkat çeken bu gelişme, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürme hedefinde dönüm noktası oldu.