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Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

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Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

İnternette tanıştığı Sarah isimli kadınla yüz yüze hiç gelmeden sözde ilişkiye başlayan ABD'li Garrick Stafford, bu birlikteliğin ardından kendini bir anda tehlikeli bir suç ağının tam merkezinde buldu.

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Foto - Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

ABD’de yaşayan 49 yaşındaki Garrick Stafford, internetten tanıştığı Sarah isimli bir kadınla yazışmaya başladı. Romantik ilişkilerine zamanla para dahil oldu. İlk olarak Sarah, 150 dolarlık telefon faturasını ödemesini istedi. Ardından ise bu isteklerin ardı arkası kesilmedi. Stafford bu duruma gelene kadar her gece yazıştıklarını, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu, birçok konuda konuşabildiklerini söyleyerek Sarah'ın güvenini kazandığını söyledi. Zaman zaman yüz yüze görüşme planları yaptıklarını söyleyen Stafford hep bir aksilik sebebiyle iptal olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Sarah zamanla maddi zorluk çektiğini dile getirdi. İlk olarak ise telefon faturasını ödetti. Ardından ise dijital tasarım seminerine katılmak, antika ticaretine başlamak ve hasta annesinin sağlık giderlerini karşılamak gibi gerekçelerle para istedi. Stafford ise bir yandan bu talepleri karşılamaya çalışırken diğer yandan ilişkinin devam edeceğine inanmaya devam etti. İki yıl içinde Stafford'un birikimlerinden 15 bin dolar gitti, kredi kartı borcu ise 2 katına çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Sarah için 55 bin dolarlık kredi talebinde de bulundu fakat 35 bin dolar için onay aldı.

#3
Foto - Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Stafford’un banka hesabının üçüncü taraflardan gelen ödemeler için kullanılmaya başlanmasıyla daha da büyüdü. Stafford’un anlatımına göre, Şubat 2024’te kendisini Sarah olarak tanıtan kişi, antika ticaretiyle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü bir ödeme için banka hesabı ve yönlendirme bilgilerini istedi. Başlangıçta tereddüt eden Stafford, ertesi gün hesap bilgilerini karşı tarafa gönderdi.

#4
Foto - Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Artık Stafford'un hesabına çeşitli ödemeler geliyordu. Sarah ise bu ödemelerin farklı kripto paralara çevrilmesini istiyordu. Hatta zamanla bu durum o kadar acillik kazandı ki Stafford işini bırakıp transfer işlemleriyle uğraşıyordu. Bazı şüpheli işlemler nedeniyle ise bazı bankalar yeni açılan hesapları dondurmaya başladı. Buna rağmen Sarah kendini acındırdı ve kötü kredi geçmişi ve Miami'den Londra'ya taşınması gibi gerekçelerle Stafford'u oyalıyordu. Stafford’un verdiği bilgilere göre, kendi hesabından veya kendisine açtırılan diğer hesaplardan yaklaşık 50 bin dolar geçti. Ayrıca kendisine gönderilen toplam 100 bin dolarlık çeklerin karşılıksız çıktığını belirtti.

#5
Foto - Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Stafford, yalnızca duygusal olarak istismar edilen bir kişi olmadı; aynı zamanda kaynağını ve gerçek amacını bilmediği para hareketlerinin içinde yer aldı. Uzmanlara göre bu yöntem, romantik dolandırıcılıkların daha geniş bir suç ağının parçası haline geldiğini gösteriyor. Stafford bir süre sonra ABD’de Müfettiş Markus Johnson’ın radarına girdi. Johnson, Stafford’a hesabına neden para gönderildiğini sorduğunda Stafford, paranın kız arkadaşı için olduğunu söyledi. Ancak konuşma ilerledikçe uzun süredir içinde bulunduğu durumdan şüphelenmeye başladı. Soruşturma kapsamında, Sarah Williams adıyla iletişim kuran kişinin gerçekte fotoğraflardaki kadın olmadığı belirlendi. Johnson’ın ulaştığı bulgulara göre, Nijerya’da yaşayan evli bir çift, sırayla bu kişinin kimliğine bürünerek Stafford’la iletişim kurmuştu. Mesajların bir bölümünde yapay zeka araçlarından da yararlanıldığı belirtildi. Antika ticareti ise gerçek faaliyetleri gizlemek için kullanılan bir paravandı. Stafford, kendisini dolandırıcıların kullandığını anladığında yaşadığı duyguyu “kullanıldım ve çok üzgünüm” şeklinde dile getirdi. (Kaynak: TGRT)

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