Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Stafford, yalnızca duygusal olarak istismar edilen bir kişi olmadı; aynı zamanda kaynağını ve gerçek amacını bilmediği para hareketlerinin içinde yer aldı. Uzmanlara göre bu yöntem, romantik dolandırıcılıkların daha geniş bir suç ağının parçası haline geldiğini gösteriyor. Stafford bir süre sonra ABD’de Müfettiş Markus Johnson’ın radarına girdi. Johnson, Stafford’a hesabına neden para gönderildiğini sorduğunda Stafford, paranın kız arkadaşı için olduğunu söyledi. Ancak konuşma ilerledikçe uzun süredir içinde bulunduğu durumdan şüphelenmeye başladı. Soruşturma kapsamında, Sarah Williams adıyla iletişim kuran kişinin gerçekte fotoğraflardaki kadın olmadığı belirlendi. Johnson’ın ulaştığı bulgulara göre, Nijerya’da yaşayan evli bir çift, sırayla bu kişinin kimliğine bürünerek Stafford’la iletişim kurmuştu. Mesajların bir bölümünde yapay zeka araçlarından da yararlanıldığı belirtildi. Antika ticareti ise gerçek faaliyetleri gizlemek için kullanılan bir paravandı. Stafford, kendisini dolandırıcıların kullandığını anladığında yaşadığı duyguyu “kullanıldım ve çok üzgünüm” şeklinde dile getirdi. (Kaynak: TGRT)