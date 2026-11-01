Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye

Artık Stafford'un hesabına çeşitli ödemeler geliyordu. Sarah ise bu ödemelerin farklı kripto paralara çevrilmesini istiyordu. Hatta zamanla bu durum o kadar acillik kazandı ki Stafford işini bırakıp transfer işlemleriyle uğraşıyordu. Bazı şüpheli işlemler nedeniyle ise bazı bankalar yeni açılan hesapları dondurmaya başladı. Buna rağmen Sarah kendini acındırdı ve kötü kredi geçmişi ve Miami'den Londra'ya taşınması gibi gerekçelerle Stafford'u oyalıyordu. Stafford’un verdiği bilgilere göre, kendi hesabından veya kendisine açtırılan diğer hesaplardan yaklaşık 50 bin dolar geçti. Ayrıca kendisine gönderilen toplam 100 bin dolarlık çeklerin karşılıksız çıktığını belirtti.