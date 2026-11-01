61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 61 ilde satışa çıkaracağı 725 arsanın müzayedesi için geri sayıma geçildi. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek müzayede ile alıcıyla buluşacak arsaların ödeme koşulları ve açık artırmaya katılım şartları da belli oldu. Buna göre belirli lotlarda 4 yıla kadar vade imkânı sunulacak. Aynı zamanda peşin ödemelerde indirim uygulanacak. İşte satışların ayrıntıları…