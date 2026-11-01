61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Türk halkının gelecek için en fazla ilgi duyduğu yatırım alanlarından biri de arsa. TOKİ’den de arsa almayı planlayanlar için güzel haber geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada 61 ilde 725 muhtelif arsanın müzayede ile satışa çıkarılacağı duyurulurken, şartlar da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar…