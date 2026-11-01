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Ekonomi
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61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

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61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 61 ilde satışa çıkaracağı 725 arsanın müzayedesi için geri sayıma geçildi. Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek müzayede ile alıcıyla buluşacak arsaların ödeme koşulları ve açık artırmaya katılım şartları da belli oldu. Buna göre belirli lotlarda 4 yıla kadar vade imkânı sunulacak. Aynı zamanda peşin ödemelerde indirim uygulanacak. İşte satışların ayrıntıları…

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Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Türk halkının gelecek için en fazla ilgi duyduğu yatırım alanlarından biri de arsa. TOKİ’den de arsa almayı planlayanlar için güzel haber geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada 61 ilde 725 muhtelif arsanın müzayede ile satışa çıkarılacağı duyurulurken, şartlar da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar…

#2
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 61 ilde satışı gerçekleşecek 725 arsa için belirli lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulurken, bazı lotlarda peşin ödeme seçeneği ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

#3
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

TEMİNAT BEDELLLERİ BELLİ OLDU TGRT Haber’den Şenay Yurtalan’ın haberine göre, TOKİ’nin düzenlediği arsa müzayedesine katılmak isteyen alıcıların ödemesi gereken teminat bedelleri de belli oldu. Arsaların muhammen bedellerine göre belirlenenler teminatlar 50 bin TL’den başlarken, en yüksek teminat tutarı 50 milyon TL oldu.

#4
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

İşte muhammen bedellere göre teminat tutarlarının ayrıntıları;

#5
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL

#6
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL

#7
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL

#8
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL

#9
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL

#10
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL

#11
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL

#12
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL

#13
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

61 İLDE 725 ARSA SATIŞA ÇIKARILDI TOKİ tarafından satışa çıkarılan 725 arsa, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de dahil olduğu yurt genelinde 61 ilde bulunuyor. İşte arsaların yer aldığı illerin listesi;

#14
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon.

#15
Foto - 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı

ARSA MÜZAYEDE TARİHLERİ BELLİ OLDU TOKİ tarafından 61 ilde satışa çıkarılan 725 arsanın müzayedesi 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günlerinde saat 10:30’da geçekleşecek.

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