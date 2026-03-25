Zelenski'den flaş iddia: Rusya barış istemiyor! Shahed'ler kilise vurdu

Küresel güvenlik gündemini sarsan gelişmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkenin batısındaki kentlere düzenlediği saldırılara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Zelenski, bugünkü saldırıların Moskova'nın savaşı sona erdirme yönünde bir niyet taşımadığını net biçimde gösterdiğini vurguladı.
Ukrayna lideri, Rusya'nın İran menşeli "Shahed" insansız hava araçlarıyla Lviv'de bir kiliseyi hedef aldığını, Ivano-Frankivsk'te ise bir doğum hastanesinin hasar gördüğünü açıkladı. Bu saldırıların ölçeği, çatışmanın seyrindeki ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.
Zelenski, uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak, Moskova üzerindeki baskının daha güçlü bir şekilde kurulması gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın batısındaki sivil hedeflere yönelik bu tür saldırıların, diplomatik çözüm arayışlarını sekteye uğrattığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kısmi olarak gevşetilmesinin Moskova'nın savaş kapasitesini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti. Zelenski, Rusya'nın yalnızca son haftalarda bu yaptırım gevşetmelerinden en az 2 milyar dolar gelir sağladığını öne sürerek, bu durumun savaşın uzamasına zemin hazırladığını kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23