Turistler büyük ilgi gösteriyor! Ramazan kutlamaları kapsamında yapılıyor
Endonezya'da, Sumatra Adası'nda yer alan Tanah Datar bölgesinde Ramazan kutlamaları kapsamında geleneksel Pacu Jawi yarışları yapıldı.
Endonezya'da, Sumatra Adası'nda yer alan Tanah Datar bölgesinde Ramazan kutlamaları kapsamında geleneksel Pacu Jawi yarışları yapıldı.
Her yıl pirinç hasadının sonunu kutlamak için düzenlenen yarış, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yarışta bir jokey, bir çift büyükbaş hayvana bağlanmış tahta bir sabanın üzerinde hayvanların kuyruğundan tutarak pirinç tarlası üzerindeki çamurlu bir yolu tamamlamaya çalışıyor.
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
Endonezya'daki geleneksel Pacu Jawi yarışından kareler…
