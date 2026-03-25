  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turistler büyük ilgi gösteriyor! Ramazan kutlamaları kapsamında yapılıyor ABD-İran hattında flaş gelişme! Gizli planın detayları ortaya çıktı Bloomberg Hakan Fidan'ın ses getirecek hamlesini duyurdu: 3 ülkeyi durdurdu Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti Pasta tarifleri için: Böyle yapınca asla sönmüyor, kabartma tozuna gerek kalmayacak Türkiye'nin en çok konulan bebek isimleri belli oldu! Zirvedeki isim değişti! Eczaneyi eve getiren şifa deposu kilosu 80 TL: Damarları pırıl pırıl temizliyor: İltihaplarla mücadele... Gökyüzünün kralı Kızılelma'dan müjdeli haber geldi
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti

Dost ülke Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

#1
Foto - Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan askerler için Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Katar Emiri, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu nezdinde Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

#2
Foto - Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti

Ziyarette şehitler için Allah’tan rahmet dileyen Katar Emiri, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunarak, yaşanan elim hadiseden ötürü Türkiye ve Katar'ın dayanışma içinde olduğunu ifade etti.​​​​​​​ Ziyarette, iki ülke arasındaki güçlü askeri ve stratejik iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

#3
Foto - Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti

Katar İçişleri Bakanlığı, 22 Martta rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

#4
Foto - Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23