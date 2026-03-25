  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kötü haber geldi: Ünlü hastane iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kötü haber geldi: Ünlü hastane iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken bu kez Kayseri'de bulunan ünlü hastaneden kötü haber geldi. Hastane iflas etti.

#1
2004 yılında Türkiye’nin ilk kadın sağlığı merkezi olarak Kayseri’de kurulan Hüma Hastanesi için 11 Mart’ta iflas kararı verildi. Konkordato ve iflas konusu ile gündeme gelen hastane ile ilgili ilan Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından iflas kararı yayınlandı.

#2
Kayseri Olay’da Fatma Elmas’ın özel haberine göre; Hüma Hastanesi ortaklarından İş adamı Peyda Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iflas masasından işletme belgesini aldıklarını, bu konuda da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini söylemişti.

#3
Hüma Hastanesi son günlerde yapılan yatırımlar ile gündeme damga vurmuştu. Eski Ommer Oteli 20 milyon dolarlık yatırımla yenilenmiş ve Crowne Plaza markasıyla otel olarak hizmete girmiş, bunun yanında hastane yönetimi otelin yanındaki eski BYZ Garaj AVM binasını da Hüma International Hospital adıyla hastaneye çevirmişti.

#4
Hüma Hastanesi hakkında yeni karar Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından paylaşıldı.

#5
İlan.gov’da karar ile ilgili şu cümleler yer aldı:

#6
“Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/03/2026 tarih ve 2025/1442 Esas sayılı hüküm özeti konulu müzekkeresinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26473 sicil numarasında kayıtlı müflis HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş nin 11/03/2026 günü saat 16:04 tarihi itibari ile iflasının açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İİK 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23