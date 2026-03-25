Bu habere dikkat! Yoğurdun etkisini 2 kat artıran detay: Meğer saat çok önemliymiş Karatay Hoca'nın efsane önerisiydi: Ağrısı olan dizlerine sürsün! Karışım içine ekleyin... Uzman isimler açıkladı: Meyve-Sebzeyi alırken bir kez daha düşünmelisiniz artık! Kötü haber geldi: Ünlü hastane iflas etti Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle... Peş peşe iptal ediyorlar! Rusya'da olay Türkiye gelişmesi Turistler büyük ilgi gösteriyor! Ramazan kutlamaları kapsamında yapılıyor ABD-İran hattında flaş gelişme! Gizli planın detayları ortaya çıktı Bloomberg Hakan Fidan'ın ses getirecek hamlesini duyurdu: 3 ülkeyi durdurdu Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti
Peş peşe iptal ediyorlar! Rusya'da olay Türkiye gelişmesi
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Peş peşe iptal ediyorlar! Rusya'da olay Türkiye gelişmesi

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından Rusya'daki tatil rezervasyonlarında flaş bir gelişme yaşandı. Rusların bölgeye ilişkin planlarını bir bir iptal ettiği ortaya çıktı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik tatil planlarında dikkat çeken bir değişim yaşandığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ve nisan aylarını kapsayan tur rezervasyonlarında toplu iptaller gerçekleşti.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgeye yönelik talebin hızla düştüğü belirtildi. Tur rezervasyonlarına ilginin ciddi şekilde gerilediği vurgulanırken, iptallerin sadece mart ayıyla sınırlı kalmadığı, nisan ayını da kapsadığı ifade edildi.

Tur operatörlerinin aktardığı bilgilere yer verilen açıklamada, "İptaller artık yaygın bir hal aldı ve sadece mart ayını değil, nisanı da etkiliyor. Bu ayki neredeyse tüm turlar iptal edildi" denildi.

Körfez ülkelerine yönelik iptallerin ardından tur operatörlerinin müşterilere doğrudan para iadesi yerine alternatif rezervasyon seçenekleri sunduğu bildirildi. Bu kapsamda turistlerin farklı destinasyonlara yönlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Tayland’ın Körfez yerine en çok tercih edilen alternatifler arasında yer aldığı vurgulandı. Özellikle Türkiye’nin Rus turistler açısından geleneksel olarak güçlü bir pazar konumunda olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Körfez ülkelerindeki iptal dalgasının yalnızca otelleri değil, hava yolu şirketlerini de olumsuz etkilediği belirtildi. Rusya’daki tur satışlarında uzun süredir lider konumda bulunan Türkiye’nin, yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden öne çıktığı ifade edildi.

Fırıncılar odası başkanı duyurdu: Ekmeğe zam geldi
Gündem

Fırıncılar odası başkanı duyurdu: Ekmeğe zam geldi

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, ekmeğe zam kararı aldıklarını, Bursa’da ekmeğin 1 Nisan itibariyle 17.5 liradan satılacağını..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
İkinci el otomobil piyasasına kötü haber!
Ekonomi

İkinci el otomobil piyasasına kötü haber!

Orta Doğu’daki savaş, sevkiyatları durma noktasına getirirken lüks otomobiller limanlarda mahsur kaldı, sektör belirsizliğe sürüklendi. ABD ..
Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! "Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar"
Gündem

Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! “Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar”

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldığı iddiaları yargıya yansıyan CHP Genel Başkanı Özgür..
