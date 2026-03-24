Fırıncılar odası başkanı duyurdu: Ekmeğe zam geldi
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, ekmeğe zam kararı aldıklarını, Bursa’da ekmeğin 1 Nisan itibariyle 17.5 liradan satılacağını açıkladı.
Bursa’da 200 gramı 15 TL’den satılan ekmek, 1 Nisan itibarıyla 17,5 TL’ye yükselecek. Zamla ilgili açıklamada bulunan Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, özellikle un, enerji ve diğer üretim kalemlerinde artan fiyatlarla zam kararı aldıklarını, resmi açıklamanın ise 25 Mart’ta yapılacak toplantının ardından yapılacağını söyledi.