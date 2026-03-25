Karatay Hoca'nın efsane önerisiydi: Ağrısı olan dizlerine sürsün! Karışım içine ekleyin...
Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusundaki devrim gibi açıklamalarına devam ediyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ve sağlıklı yaşamın sırları hakkında verdiği tavsiyeler sebebiyle sıklıkla konuşulan bir isim. Prof. Dr. Karatay'ın ezber bozan tavsiyelerinden biri de kuyruk yağı oldu. Birçok kişinin burun kıvırdığı hayvansal yağ için Prof. Dr. Karatay, "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar" dedi. Peki sağlığın şifresini taşıyan kuyruk yağının faydaları nelerdir? Bilmeyenler için araştırdık...
Hayvansal yağlar, ağır bir tat ve aroma içerdikleri için birçok kişi tarafından sevilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise içerdiği besin değerleri sebebiyle bu hayvansal yağların üzerinde sıklıkla duruyor. Kuyruk yağı hakkında açıklama yapan Canan Hoca, "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar, kavurmayı yağ ile birlikte yemelisiniz" şeklinde konuştu ve bu söylem son derece iddialı. Ünlü profesörün yaptığı açıklama üzerine kuyruk yağının faydalarını araştırdık. Sadece et kavururken ya da yemeklere ekleyerek değil, diz ağrılarını gidermek için krem şeklinde kullanılması da öneriler arasında yer alıyor. İşte kuyruk yağının faydaları...
Hayvan omurgasının son kısmında bulunan katı haldeki yağa verilen isimdir. İç yağ ve don yağı olarak da bilinmektedir. Omega yağ asitleri, demir ve potasyum kaynağıdır. Hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olarak bilinmektedir.
Düzenli olarak tüketilmesi, kas ve kemik gelişimine katkı sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, genç yaşlarda kuyruk yağı tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda daha az eklem hastalıklarına rastlandığı ortaya çıktı. Sinir hücrelerinin gelişmesini de destekleyen kuyruk yağı, romatizma, siyatik ve felç gibi rahatsızlıkların da riskini azaltmaya yardımcı olur.
Kuyruk yağı kalo ve damar sağlığını korumada etkilidir. Kalp krizi geçirme riskini azaltır. Aynı zamanda kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Damar tıkanıklığının oluşmasının önüne geçer.
Kuyruk yağının ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Eklem ve kas ağrıları için tavsiye edilmektedir. Dizde oluşan ağrıların geçmesi için kuyruk yağı oldukça etkilidir. Dizde ağrıyan bölgeye kuyruk yağı sarmak, bölgedeki kasılmaları azaltır ve ağrıları ortadan kaldırır.
Bağışıklığı güçlendiren kuyruk yağı, vücudu enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olur. Doğal bir antioksidan kaynağıdır. Kuyruk yağı cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.
KUYRUK YAĞINDAN NASIL KREM YAPILIR? İlk olarak kuyruk yağını kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tencereyi orta ateşte ısıtın ve içine yağ parçalarını koyun. Yağ parçaları ilk olarak ısındığında suyunu bırakacaktır, sonrasında kızarıp eriyecektir. Bu sırada tencerenin içerisindeki küçük parçalar kıkırdak kısımlarıdır. Yağ eridikten sonra bu kısımları süzebilirsiniz.
Yağ tamamen eridikten sonra içine aynı miktarda su ilave edin. Kaynayan suyun üzerinde yer alan yağı, kaşık yardımıyla bir kavanoza aktarın. Krem haline gelmesi için donmasını bekleyin.
Donma işleminden sonra ağrı olan bölgeye sürüp sargı beziyle sarabilirsiniz. Sonuç alabilmek için düzenli kullanım tavsiye edilmelidir. UYARI: Kuyruk yağını tedavi amaçlı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
