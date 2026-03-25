Karatay Hoca'nın efsane önerisiydi: Ağrısı olan dizlerine sürsün! Karışım içine ekleyin...

Hayvansal yağlar, ağır bir tat ve aroma içerdikleri için birçok kişi tarafından sevilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise içerdiği besin değerleri sebebiyle bu hayvansal yağların üzerinde sıklıkla duruyor. Kuyruk yağı hakkında açıklama yapan Canan Hoca, "Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar, kavurmayı yağ ile birlikte yemelisiniz" şeklinde konuştu ve bu söylem son derece iddialı. Ünlü profesörün yaptığı açıklama üzerine kuyruk yağının faydalarını araştırdık. Sadece et kavururken ya da yemeklere ekleyerek değil, diz ağrılarını gidermek için krem şeklinde kullanılması da öneriler arasında yer alıyor. İşte kuyruk yağının faydaları...