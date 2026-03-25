Bu habere dikkat! Yoğurdun etkisini 2 kat artıran detay: Meğer saat çok önemliymiş Karatay Hoca'nın efsane önerisiydi: Ağrısı olan dizlerine sürsün! Karışım içine ekleyin... Uzman isimler açıkladı: Meyve-Sebzeyi alırken bir kez daha düşünmelisiniz artık! Kötü haber geldi: Ünlü hastane iflas etti Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle... Peş peşe iptal ediyorlar! Rusya'da olay Türkiye gelişmesi Turistler büyük ilgi gösteriyor! Ramazan kutlamaları kapsamında yapılıyor ABD-İran hattında flaş gelişme! Gizli planın detayları ortaya çıktı Bloomberg Hakan Fidan'ın ses getirecek hamlesini duyurdu: 3 ülkeyi durdurdu Helal olsun! Katar Emiri'nin Türkiye hamlesi gönülleri fethetti
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Uzman isimler açıkladı: Meyve-Sebzeyi alırken bir kez daha düşünmelisiniz artık!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzman isimler açıkladı: Meyve-Sebzeyi alırken bir kez daha düşünmelisiniz artık!

Bilim insanları pestisit araştırmasında son detayları paylaştı. Uzman isimler "muhtemelen kanserojen bir pestisit" olan DCPA bulaştığını bir kez daha belirtiyor.

Bilim insanları, satın alıyor olabileceğiniz bazı meyve ve sebzelerin zehirli, sonsuz kimyasallar diye anılan maddeler içerdiğini açıkladı.

Yavaş parçalandıkları için genellikle sonsuz kimyasallar denen PFAS'lar, maruz kalma miktarına bağlı olarak insanlarda kanser de dahil zararlı etkilere yol açabilen sentetik kimyasalları ifade ediyor.

Halk sağlığını korumayı amaçlayan aktivist ve bilim insanlarından oluşan kâr amacı gütmeyen kuruluş Çevre Çalışma Grubu (Environmental Working Group / EWG), 2026 Meyve ve Sebzelerdeki Pestisitlere İlişkin Alışveriş Rehberi'ni salı günü yayımladı. EWG, popüler meyve ve sebzelerde, sonsuz kimyasallar diye sınıflandırılanlar da dahil pestisit kalıntıları tespit etti.

Alışveriş rehberi, en yüksek pestisit kalıntılarına sahip organik olmayan ürünlerin yer aldığı Dirty Dozen (Kirli Düzine) listesini ve çok az veya hiç pestisit izi taşımayan organik olmayan ürünlerin yer aldığı Clean Fifteen (Temiz 15) listesini içeriyor. Alışveriş rehberi, ABD Tarım Bakanlığı'nın en güncel verilerini analiz ediyor.

EWG'ye göre Dirty Dozen listesindeki örneklerin yüzde 96'sında pestisit bulunurken, kalıcı kimyasallar örneklerin yüzde 63'ünde görüldü.

Dirty Dozen listesinin başında ıspanak yer alırken, onu kıvırcık lahana, karalahana ve hardal otu takip etti. EWG, kıvırcık lahana örneklerinin yarısından fazlasına "muhtemelen kanserojen bir pestisit" olan DCPA bulaştığını belirtiyor.

Listede sırasıyla çilek, üzüm, nektarin, şeftali, kiraz, elma, böğürtlen ve armut gibi çeşitli meyveler de yer aldı. 11. sıradaki patatesi, yaban mersini takip etti.

Vücudunuza hangi yiyeceklerin ve tabii ki kimyasalların girdiğini bilmek önemli olsa da ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi, ABD'deki neredeyse herkesin zaten PFAS'a maruz kaldığını ifade ediyor.

Sonsuz kimyasallar sadece gıdalarda değil, musluk suyunda ve paket servis kapları ve makyaj malzemeleri gibi diğer tüketim ürünlerinde de bulunuyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, belirli bir gıdanın "sağlık endişesi" oluşturan seviyede PFAS içerdiğini tespit ederse harekete geçtiğini belirtiyor.

Pestisit izinin daha düşük olduğu belirlenen gıdaları arıyorsanız, EWG'nin Clean Fifteen listesinin başında ananas yer alıyor. Onu taze ya da dondurulmuş tatlı mısır, avokado, papaya, soğan, dondurulmuş tatlı bezelye, kuşkonmaz, lahana, karnabahar, karpuz, mango, muz, havuç, mantar ve kivi izliyor.

