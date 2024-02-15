Zehirden 1000 kat tehlikeli! Limonu böyle yiyenler yandı: Vitamin alayım derken böbreklerinizi bitiriyor olabilirsiniz!

Limon, hepimizin severek ve sık tükettiği besinlerin başında geliyor. Ekşimsi tatları sevenlerin vazgeçilmezi olan limon, C vitamini zenginliği ile kış aylarında da sık tüketiliyor. Ancak limonun bilinmeyen öyle bir zararı var ki duyanları şoka sokuyor. O şekilde yendiğinde zehirden 1000 kat tehlikeli oluyor. İşte limon yerken böbreklerinizden ve sağlığınızdan olmamak için dikkat etmeniz gerekenler...