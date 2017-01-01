Zayıflamak isteyenlerin doğru bildiği 6 yanlış

Kilo vermek isteyenler yaptıkları hatalar nedeniyle zayıflamakta zorlanıyor kimi zaman da pes ediyorlar. Özellikle kilo verme döneminde doğru bilinen yanlışlar kişinin zayıflamasını engelleyebiliyor. Nutrition uzmanları kilo vermek isteyen kişiler için en yaygın doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı. İşte sağlıklı ve doğru bir şekilde kilo vermek için ipuçları.
Yanlış 1. Aynı diyeti yapan aynı miktarda kilo kaybeder
GERÇEK: Herkesin kilosu, yaşı, metabolizması farklı. Bu nedenle herkes diyeti uygulasa ve aynı şekilde spor yapsa da aynı kiloyu kaybetmez. O yüzden bazen diğer insanlar daha hızlı kilo verebiliyor, zayıflamaya çalışan kişi de onlara bakıp boş yere umutsuzluğa kapılabiliyor. Önemli olan hızlı ve çok kilo vermek değil, sağlıklı zayıflamak.
Yanlış 2. Öğün altayarak kilo verilebilir
GERÇEK: Kahvaltıyı, öğle veya akşam yemeğini es geçmek pek çok kişinin başvurduğu bir yöntem. Ne var ki bir öğünü atlayınca insan acıkır, bu da bir sonraki öğünde ya da arada normalde tüketeceğinizden çok daha fazla miktarda yenmeye neden olabiliyor. Bu nedenle her öğün düşük kalorili ve tok tutan yiyecekler tercih edilmeli.
Yanlış 3. Akşam 7'den sonra yemek kilo aldırır
GERÇEK: Gün içinde alınan toplam kalori belirli bir miktarı geçmedikçe, saat kaçta yemek yediğinizin bir önemi yok. Sağlıklı ve düşük kalorili yiyecekler tercih edildiği sürece yatmadan iki saat öncesine kadar yemek yiyebilirsiniz. Sorun şu ki, genelde geç vakit atıştırılan şeyler pek düşük kalorili şeyler olmuyor. Ama kilo vermek isteyenlerin, gün içinde aldıkları kalorinin çoğunluğunu vücudun daha aktif çalıştığı gündüz saatlerinde, akşam saatlerinde ise daha az miktarda almalarında fayda var.
Yanlış 4. Önemli olan kalori, besleyicilik değil
GERÇEK: Kilo vermeye çalışırken, birçok insanın yaptığı en büyük hatalardan biri, yiyeceklerin sadece kalori değerine bakıp ne kadar besleyici olduklarını dikkate almamak. Her ne kadar düşük kalorili gıdalar tüketilse de tek tip beslenmeyle sağlıklı kilo vermek mümkün değil. Bu nedenle her öğünde tüketilenlerin besleyici olması, yani vücudun besinsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli vitamin ve mineralleri içermesi metabolizmanın sağlıklı çalışması için şart.
Yanlış 5. Süt ve süt ürünleri kilo vermeye engel
GERÇEK: Süt ve süt ürünlerine karşı kişinin intoleransı olduğuna dair doktorlar tarafından konmuş bir teşhis yoksa, süt ve süt ürünleri tüketmek kilo vermeye engel değildir. Bunlardan uzak durursanız, vücudunuz için gerekli olan proteinler ve kalsiyumdan mahrum kalmış olursunuz.
Yanlış 6. Su içmek her derde deva
GERÇEK: Eğer yeterli ve dengeli beslenilmiyorsa, günlük ihtiyaçtan daha fazla kalori alımı yapılıyorsa ve de yeterince hareket edilmiyorsa, tek başına su içerek zayıflamak ne yazık ki mümkün değil. Ancak diyet yaparken tokluk hissi yarattığı, metabolizmayı hızlandırdığı için su tüketmek tabii ki önemli. Ayrıca gün içinde vücuttan kaybedilen suyu yerine koymak için de yeterli miktarda su içilmesi gerek.