Herkes merak ediyordu: Rusya'dan 'Türkiye S-400'leri satarsa tepkiniz ne olur' sorusuna cevap
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, "Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye satarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna cevap verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, "Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye satarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna cevap verdi.
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretme ihtimali, Ankara-Washington-Moskova hattında yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Söz konusu seçenek, yalnızca bir silah sisteminin el değiştirmesi değil, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, ABD yaptırımları ve NATO içindeki savunma dengeleri açısından da stratejik sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
2019 yılında Rusya'dan S-400 sistemlerini teslim almaya başlayan Türkiye, bu alımın ardından ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış ve F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.
2026 yılında yeniden hız kazanan diplomatik temaslarda, S-400'lerin Türkiye'den çıkarılarak üçüncü bir ülkeye devredilmesi seçeneklerden biri olarak gündeme geldi. Bloomberg'in temmuz ayında yayımladığı habere göre Ankara, sistemlerin başka bir ülkeye devredilebilmesi için Moskova'nın onayını almak üzere girişimlerde bulundu.
Körfez ülkeleri, özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, olası alıcılar arasında anıldı. Ancak bu ülkelerden herhangi biriyle kesinleşmiş bir satış anlaşması bulunduğuna dair resmî açıklama yapılmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, S-400'lerin geleceğine ilişkin Ankara ile temas hâlinde olduklarını doğruladı. Peskov, konunun hassas olduğunu vurgulayarak görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Sürecin en önemli aktörlerinden biri ise Rusya. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin dost bir üçüncü ülkeye devredilmesi ihtimalini değerlendirebileceklerini söyledi. Ancak böyle bir işlemin Moskova'nın açık onayına bağlı olduğunu vurguladı.
Lavrov ayrıca sistemleri devralacak ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması ve silahları başka bir ülkeye aktarmayacağına ilişkin güvence vermesi gerektiğini belirtti. Rus Bakan, o tarihe kadar Ankara'dan resmî bir başvuru almadıklarını da ifade etti.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile yaptığı röportajın detaylarını bugünkü köşesinde okuyucularla paylaştı. Fırat yazısında şu ifadeleri kullandı: Türkiye S-400’leri üçüncü bir ülkeye satmaya karar verirse Rusya nasıl tepki gösterir? Bu mümkün mü? Moskova’nın kırmızı çizgileri nelerdir? Büyükelçinin yanıtı kısa ama dikkat çekiciydi:
“Bu konuda Türk dostlarımızla son derece saygılı ve sessiz bir diyalog yürütüyor olmamızdan çok memnunum. Benim siyasi tutumum bu.” Büyükelçi olası bir devri açıkça reddetmedi. Ancak Rusya’nın böyle bir işleme onay verdiğini de söylemedi.
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