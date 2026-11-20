Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, HGS nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin kamuoyunda yakından takip edildiğini belirtti. Meclis'te konuyla ilgili özel bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Zengin, "Şimdi dün yine bir konu ifade etmiştik bu HGS konusuyla ilgili mağduriyetler üzerine. Bu konunun kamuoyunda çok yakından takip edildiğinin farkındayım. Mecliste bizim Nurettin Alan arkadaşımız da bu konuyla ilgili bir özel çalışma yapıyor. En kısa zamanda bir kanun düzenlemesiyle buradaki mağduriyeti de muhakkak suretle gidermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.