HGS mağdurları için flaş gelişme! AK Partili isim tüm Türkiye’ye duyurdu
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan otoyol ve köprü geçişlerinde düşük tutarlı borçların ceza, faiz ve icra masraflarıyla katlanması üzerine artan şikayetler Meclis'in gündemine taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, mağduriyetlerin giderilmesi için kanun düzenlemesi hazırlığında olduklarını açıklayarak, "En kısa zamanda bir kanun düzenlemesiyle buradaki mağduriyeti de muhakkak suretle gidermek istiyoruz" dedi.