Osmangazi Belediyesine teşekkür etti Osmangazi Belediyesinde 16 yıldır görev yapan ve Team Finans Türkiye takımı adına yarışan Keskin, son üç yıldır belediyenin desteğiyle organizasyonlara katıldığını belirtti. Profesyonel sporculuk ile çalışma hayatını birlikte sürdüren Keskin, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Hayallerinden vazgeçenlere anlamlı mesaj Başarılı ralli pilotu, hayallerine ulaşmakta güçlük çeken gençlere, kadınlara ve engelli bireylere de seslendi. Zorlu dönemlerde evindeki yarış simülatörüyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Keskin, başarının azim, sabır ve kararlılıkla elde edilebileceğini vurgulayarak şu anlamlı mesajı verdi: "Küçük adımlar hayallerinize giden büyük yolları oluşturuyor. Size olmaz diyen kişilere gayretle, çabayla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Hayatta birazcık inatçı olmak gerekiyor. Düştüğümüz yerden kalkabilmek için kendimizden, hayatımızdan ve hikayemizden vazgeçmememiz gerekiyor."