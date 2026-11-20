2026 sezonunda önemli başarılara imza atan Kübra Denizci Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda katıldığı 7 yarışın 6'sında podyuma çıktı. Sezonu hem kendi kategorisinde hem de kadın pilotlar klasmanında ikinci olarak tamamladı. Başarısını Avrupa'ya da taşıyan milli gururumuz, İtalya'da düzenlenen Rally di Roma Capitale ve Çekya'daki Czech Barum Rally Zlín yarışlarında RC5 kategorisinde birincilik elde etti. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Keskin, şunları söyledi: "Hem bir kadın pilot olarak hem de engelli bir sporcu olarak orada ülkemizi temsil etmek benim için çok büyük bir gururdu." Ön yargıları kupalarıyla yıktı İlk yarışlarında tekerlekli sandalyeyle geldiğini görenlerin kendisine şaşkınlıkla yaklaştığını anlatan Keskin, elde ettiği derecelerle toplumdaki ön yargıları değiştirmeyi başardığını ifade etti. Karşılaştığı en büyük engellerin her zaman fiziksel olmadığını vurgulayan başarılı sporcu, "Bugün baktığımızda sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir rol model olduğuma inanıyorum" dedi.