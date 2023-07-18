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Sağlık
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"Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

2023-07-18 14:22:54
"Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

Ülkemizde her bölgede rahatlıkla ulaşılabilen ve yetiştirilen patates, besin değerleri açısından oldukça zengin. Uygun fiyatlı olması, birçok yerde satılması, kolay pişirilmesi, lezzetli olması dolayısıyla sadece karın doyurmak için tüketildiği zannedilse de patatesin insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Peki, patatesin faydaları nelerdir? İşte, patatesin sağlığa faydaları...

#1
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

Yetiştirme kolaylığı ve besin değerleri bakımından zengin içeriği nedeniyle sıkça tercih edilen ve birçok farklı şekilde tüketilebilen patates, içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller, lif ve fitokimyasallar sayesinde insan sağlığına olumlu katkı sağlıyor. Patatesin besin değerleri pişirme şekline ve hazırlandığı biçime göre değişiyor. Kabuğundan lif, potasyum, magnezyum, çinko ve demir içererek önemli besinlerin korunmasını sağlar. Patates pişerken B6 ve C vitamin seviyeleri azalabilir. Patatesin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

#2
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

Sindirim Sağlığı: Patatesin içeriğindeki lifler, diğer sebzelerdeki liflere oranla vücutta daha yüksek çözünebilme özelliğine sahiptir. Patates lifleri ayrıca, bağırsak sağlığı için yararlı olan probiyotik görevi görür. Lifler, kabızlık ve hassas bağırsak sendromunu önlemede fayda sağlayabilir. Hastalıkları Önleme: Patates, antioksidan bakımından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, vücuda giren serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engelleyebilir. Patatesi düzenli tüketmek, antioksidan etki sayesinde kalp hastalığı ve bakteriyel hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kan Basıncını Dengeleme: Patates, iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum açısından zengin beslenmek ise kan basıncını düşürmeye, kalp sağlığını korumaya ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

#3
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

Kemik Sağlığı: Patatesteki demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi elementler; kemik yapısının oluşturulması ve kemik sağlığının korunması için fayda sağlayabilir. Kalp Sağlığı: Patatesin içinde kalp sağlığı için gerekli olan; lif, potasyum, C vitamini ve B6 vitamini gibi değerli maddeler bulunur. Bu maddeler, kalp sağlığının korunmasını destekleyerek çeşitli kalp hastalıklarının görülme riskini azaltabilir. İnflamatuar (İyileştirici) Etki: Patateste bulunan kolin, vücutta inflamatuar etki yaparak bir enfeksiyon veya tahriş durumunda hızlı iyileşmeye yardımcı olabilir. Kolin ayrıca, vücutta hücre yapısını korumak ve sinir uyarılarının iletilmesini sağlamak gibi faydalar sağlayabilir. Kanser Riskinden Koruma: Patateste yüksek düzeyde bulunan folat, DNA sentezinde ve onarımında önemli rollere sahiptir. Patates, bu özelliğiyle düzenli tüketildiğinde birçok kanser türünün oluşma riskininin önüne geçilmesinde fayda sağlayabilir.

#4
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

Besleyici Özellik: Patateste önemli oranda lif bulunur. Lifler, sindirim sisteminde hacim artırıcı görev üstlenir. Bu sebeple, tokluk hissi artar ve daha uzun süre boyunca fazla kalori tüketme durumu azalabilir. Metabolizma Sağlığı: Patates, içeriğindeki B6 vitamini sayesinde enerji metabolizmasına katkı sağlayabilir. Cilt Sağlığı: Patatesteki C vitamini ve kolajen, genel cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

#5
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

PATATESİN BESİN DEĞERLERİ NELER? Patates, içeriğinde vitamin, mineral, organik bileşikler bulundurur. Aynı zamanda besin ve enerji deposu. Mineral: Patates, su ve iyon sağlamaktadır. Bunun sebebi ise potasyum açısında zengin olmasından kaynaklanır. Patates kabuğu kalsiyum, demir ve fosfor içerdiğinden bazı kişiler tarafından tüketilebilir. Vitamin: C vitamini açısında zengin olan patateste bunlara ek olarak A ve B vitamini içerir. Su: Patatesin yaklaşık 70-80’nini su oluşturmaktadır. Patates tüketirken kullanılan krema, tereyağı, peynir ekleme yapıyorsanız kalorisi artacağından dolayı kilo almak kaçınılmaz olmaktadır. Nişasta: İçerisinde yüzde 17 nişasta içeren patates, en iyi doğal gıdalardan biri olarak bilinmektedir. Filizlenen patatesler toksin içerebildiğinden besin değeri düşebilir.

#6
Foto - "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış

175 gr haşlanmış patates şu besin değerlerini içerir: 119 kcal 3.1 gr protein 0.2 gr yağ 26.1 gr karbonhidrat 1.9 gr şeker 3.1 gr lif 12 mg C vitamini PATATESİN TÜRLERİ NELER? Mor patates: Mor ya da siyah renkli oval şekilli patates Tatlı patates: Turuncu renkli, tatlı bir tadı olan patates Russet patates: Koyu kahverengi renkli, beyaz etli büyük patates Beyaz ve kırmızı patates: Beyaz veya kırmızı renkli patates

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