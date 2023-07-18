2023-07-18 14:22:54 "Zararlı" deyip asırlardır bizi kandırmışlar! Sadece ölüme çaresi yok! Meğer bin bir derde devaymış
Ülkemizde her bölgede rahatlıkla ulaşılabilen ve yetiştirilen patates, besin değerleri açısından oldukça zengin. Uygun fiyatlı olması, birçok yerde satılması, kolay pişirilmesi, lezzetli olması dolayısıyla sadece karın doyurmak için tüketildiği zannedilse de patatesin insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Peki, patatesin faydaları nelerdir? İşte, patatesin sağlığa faydaları...