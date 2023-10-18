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Spor
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Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

2023-10-18 13:21:47
Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

İtalya'da yaşanan bahis skandalında adı geçen Fagioli, Tonali ve Zaniolo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Fagioli, bahis sürecini anlatırken o yıldızın da ismini itiraf etti.

#1
Foto - Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, Juventus'ta top koşturan Nicolo Fagioli ve geçtiğimiz sezonu Galatsaray'da geçiren ve şimdi ise Aston Villa forması giyen Zaniolo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli yasa dışı bahis oynadığını itiraf etti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Tonali, Milan'ın maçlarına bahis yaptığını kabul etti.

#3
Foto - Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

Yeniçağ'a göre; 23 yaşındaki oyuncu, bahis oynadığını itiraf eden ve 7 ay men cezası alan Juventuslu Nicolo Fagioli gibi savcılıkla işbirliği yapmaya hazır durumda.

#4
Foto - Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

Tonali'nin kendi takımına bahis yaptığı için Fagioli'den daha ağır bir ceza alması da gündemde. Tonali'nin ardından Nicolo Fagioli de bahis oynadığını itiraf etti.

#5
Foto - Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

Nicolo Fagioli, "En kötü dönem, mart ve nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euro idi, ardından 2.7 milyon euro'ya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Bana bacaklarımı kıracaklarını söylediler. İlk bahislerimi tenis maçlarına, ardından da futbola oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım. Sandro Tonali, illegal bir siteden oynamamı önerdi. Onu oynarken gördüm ve bilgi istedim. Onun önerdiği iki siteden oynuyordum" dedi. Tonali ve Nicolo Fagioli ile birlikte adı bahis soruşturmasına karışan Zaniolo ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.

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