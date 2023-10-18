Zaniolo için flaş karar netleşti! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu...

Nicolo Fagioli, "En kötü dönem, mart ve nisan aylarıydı. Sassuolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken, borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euro idi, ardından 2.7 milyon euro'ya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Bana bacaklarımı kıracaklarını söylediler. İlk bahislerimi tenis maçlarına, ardından da futbola oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino-Milan maçına bahis oynadım; Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybettim. Inter-Real Madrid maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Cremonese ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım. Sandro Tonali, illegal bir siteden oynamamı önerdi. Onu oynarken gördüm ve bilgi istedim. Onun önerdiği iki siteden oynuyordum" dedi. Tonali ve Nicolo Fagioli ile birlikte adı bahis soruşturmasına karışan Zaniolo ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı.