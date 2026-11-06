Denizli'nin yeni sağlık üssü dualarla hizmete başladı

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında da ivme kazandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara hizmet veren, güçlü bir sağlık turizmi markası olma yolunda da kararlılıkla ilerliyor. Artık dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca insan, nitelikli sağlık hizmeti alabilmek için Türkiye'ye geliyor. 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişi, sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etti.. Biz sağlık turizmini yalnızca ameliyat ve tedavi hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. İnsanların sağlıklarını korumak, sağlıklı kalmak ve sağlıkla yaş almak için de Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Ülkemizde bir ilke imza atarak "Esenlik Merkezleri"ni hayata geçirdik. 8'i Antalya'mızda olmak üzere toplam 13 Esenlik Merkezi hizmet vermeye başladı. Bu merkezlerde hekimlerimizin gözetiminde fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz görev yapıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre beslenme, egzersiz, psikolojik destek ve sağlıklı yaş alma gibi alanlarda kişiye özel programlar hazırlanıyor. İnşallah bu merkezler, ülkemize sağlık turizmine de yeni bir boyut kazandıracak. Kaplıca turizmi alanındaki çalışmamızla, ülkemizin eşsiz termal ve doğal kaynaklarını çok daha etkin değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.