Denizli'nin yeni sağlık üssü dualarla hizmete başladı

Denizli Devlet Hastanesi'nin önemine değinen Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün Denizli'mizde bu gerçekleştirmek, açılışını gerçekleştirmek olduğumuz devlet hastanemizde bu vizyonun bir sonucu. Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri vizyonunun ne kadar önemli olduğunu, özellikle pandemide ve tabii ki son yaşadığımız 11 şehirdeki depremde iliklerimize kadar hissettik. Bunun ne kadar önemli bir vizyon olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu ülkemizde çok iyi anlamış olduk. Çok yakın zamanda da şehir hastanemizin Denizli'ye kazandırılmasıyla bu hizmetleri daha üst bir seviyeye çıkarmış olacağız. Ben bu hizmetlerin gerçekleşmesinde en önce bu vizyonu sergileyen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımızın tüm bütün kademelerindeki çalışan arkadaşlarımıza, Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanlarına, Sağlık Müdürümüze ve çalışanlarına ve burada çalışan bütün hekim, hemşire, ATT'sinden ambulans şoförüne kadar bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Denizli Devlet Hastanesi Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı günlerde inşallah sağlıklı hizmetlere vesile olsun" diye konuştu.