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191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

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191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Kenya’da 191 kişinin hayatını kaybettiği “açlık tarikatı” davasında, lider Paul Mackenzie ve yardımcısı Smart Mwakalama hapis cezasına çarptırıldı.

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Foto - 191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Ülkenin kıyı kenti Mombasa'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, Mackenzie 200, Mwakalama ise 160 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Diana Kavedza Mochache, Mackenzie'nin müritlerini yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye götürerek Hz. İsa'ya kavuşmaları için aç kalmaları talimatını verdiğini belirtti.

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Foto - 191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Mackenzie'nin olaylardaki "asıl cezai sorumluluğu" taşıdığını vurgulayan Kavedza Mochache, cinayetlerin "soğukkanlılıkla ve planlı şekilde" işlendiğini ifade etti. Kavedza Mochache, hayatını kaybeden 191 kişiden 183'ünün açlıktan, 8'inin ise doğrudan cinayet sonucu öldüğünü belirtti. Mackenzie ile yargılanan 28 kişi arasında, müritlerin açlık talimatlarına uymasını sağlayan güvenlik görevlileri ve toplu mezarların gizlenmesine yardımcı olan kişiler de bulunuyordu. Mahkeme, 19 Ekim'de Mackenzie ve diğer 28 sanığı 191 kişinin öldürülmesinden suçlu bulmuştu.

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Foto - 191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

TARİKAT LİDERİ HAKKINDA NİSAN 2023'TE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI Kenya'da Nisan 2023'te, Good News International Kilisesi'nin papazı Paul Mackenzie hakkında, müritlerine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını telkin ettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Foto - 191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Kilisenin bulunduğu Shakahola Ormanı'nda yürütülen operasyonlarda 429 ceset çıkarılmış, yaklaşık 100 kişi tarikatın elinden kurtarılmıştı. Hayatını kaybedenlere ilişkin dosyaların 238 yetişkin ve 191 çocuk üzerinden ayrıldığı belirtilmişti.

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Foto - 191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Mackenzie hakkında, Shakahola Ormanı'ndaki ölümlere ilişkin cinayet, adam öldürme, işkence ve terör suçlamalarının yanı sıra Kilifi bölgesinde 52 kişinin ölümüyle bağlantılı yeni suçlamalar da yöneltilmişti. Söz konusu ölümlerin, Mackenzie'nin cezaevindeyken verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştiğine ilişkin deliller bulunduğu ileri sürülmüştü.

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Yorumlar

Molla kasım

Allah cc ve peygamberleri insanların sıkıntı çekmesinden ve çektirilmesinden hoşlanmaz şimdi bu sapık papazı birde geberinceye kadar besleyecekler en iyisi vurun boynunuda diğerlerine ibret olsun vesselam

Dürüst

Allahu Teala son kitabı Kur'an Kerim de ne buyuruyor. Allah katında tek din İslamdır. Kim İslam harici bir din tercih edip seçerse o din ondan kabul edilmeyecek ve ebedi cehennem gidecektir.
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