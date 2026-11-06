191 kişiyi öldüren papaza 200 yıl hapis cezası

Mackenzie'nin olaylardaki "asıl cezai sorumluluğu" taşıdığını vurgulayan Kavedza Mochache, cinayetlerin "soğukkanlılıkla ve planlı şekilde" işlendiğini ifade etti. Kavedza Mochache, hayatını kaybeden 191 kişiden 183'ünün açlıktan, 8'inin ise doğrudan cinayet sonucu öldüğünü belirtti. Mackenzie ile yargılanan 28 kişi arasında, müritlerin açlık talimatlarına uymasını sağlayan güvenlik görevlileri ve toplu mezarların gizlenmesine yardımcı olan kişiler de bulunuyordu. Mahkeme, 19 Ekim'de Mackenzie ve diğer 28 sanığı 191 kişinin öldürülmesinden suçlu bulmuştu.