Kırşehir'in altında devasa rezerv: Petrol gibi fışkıracak
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kırşehir'de heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Kırşehir'de heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Turizm, enerji ve sağlık alanında kullanılan önemli bir kaynak olan ve beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal enerji için harekete geçildi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Kırşehir İl Özel İdaresi, Boztepe İlçesi sınırlarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını ihaleye çıkardı.
İhale konusu saha, I32c3 ve J32b2 paftaları içerisinde yer alan 3026,46 hektarlık bir alanı kapsıyor. Sahanın muhammen bedeli 981 bin 748 lira olarak belirlendi, KDV bu tutara dahil değil. Geçici teminat tutarı ise 29 bin 452 lira.
3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.30da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek ihalede son teklif verme saati de aynı gün 10.30 olarak belirlendi.
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