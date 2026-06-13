Sadece şehirlerarası transit geçişler için değil, Çorum'un iç ulaşımı için de hayati bir stratejik öneme sahip olan Kırkdilim güzergahı, Kızılırmak Havzası'nda yer alan Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ve Kargı ilçeleri ile bu ilçelere bağlı yaklaşık 145 köyün il merkeziyle güvenli bağlantısını sağlıyor.