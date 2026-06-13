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#1
Foto - Açıkça soruldu, çok konuşulacak cevap geldi! Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde "mutlak butlan" kararı sonrası sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla partinin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamleleri siyaset kulislerini sallarken Özgür Özel'den de çok konuşulacak bir çıkış geldi. Parti içerisinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özgür Özel, son bir ayda tanıklık ettiği olayların ardından artık siyasi haritada hiçbir seçeneğe "kesinlikle olmaz" gözüyle bakamadığını vurguladı.

#2
Foto - Açıkça soruldu, çok konuşulacak cevap geldi! Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı?

"Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılacak mı?" sorusunun yöneltildiği Özel, "Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkansız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim" cevabını verdi.

#3
Foto - Açıkça soruldu, çok konuşulacak cevap geldi! Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı?

Geçmişte bu tür iddiaların ortaya atılması halinde asla inanmayacağını ancak gelinen noktada parametrelerin tamamen değiştiğini itiraf eden Özgür Özel, parti içindeki radikal kırılmayı şu sözlerle özetledi:

#4
Foto - Açıkça soruldu, çok konuşulacak cevap geldi! Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı?

"Bir ay öncesine kadar butlan yönetimindeki arkadaşların hiçbirinin CHP'yi kendi çizgisinden saptıracağına inanmıyordum. O dönem bu isimlerin hepsine tereddütsüz kefil olabilirdim. Ancak bugün gelinen noktada durum tamamen değişti."

#5
Foto - Açıkça soruldu, çok konuşulacak cevap geldi! Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı?

Özel, parti kurullarında henüz resmiyet kazanmamış ve gizli tutulması gereken "ihraç listelerinin", daha kararlar açıklanmadan medyada birebir ve isim isim yayınlandığını belirtti. Bu sızıntının parti içi güven ortamını tamamen yok ettiğini ifade eden Özel, bu aşamadan sonra CHP ekseninde yaşanabilecek hiçbir siyasi senaryoya şaşırmayacağının sinyalini verdi.

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Yorumlar

Vatansever

Bu vatan hepimizin vatanı hepimiz yaşıyoruz bu gemide Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz yani Nuh'un gemisine binmek istemeyenler olacaktır mutlaka CHP ye oy verenler de Bu vatanın evlatlarıdır Elbette çevremiz sarıldı şu anda birlik beraberlik olmak için herkes bu nuhun kendisine bilmek zorunda Kılıçdaroğlu'nun bürokrat bir duruşu Vardır yaşayışı vardır o bu konulara vakıftır Elbette iş Vatan olduğu zaman herkes nuhun gemisine biner Kılıçdaroğlu o olgunluğu görüyorum özel ve Ekrem oğlu grubunda o beraberliği göremiyorum dış bağlantılı bir grup fetö ile bile bağlantılı olan bir grup
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