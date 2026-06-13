Özel, parti kurullarında henüz resmiyet kazanmamış ve gizli tutulması gereken "ihraç listelerinin", daha kararlar açıklanmadan medyada birebir ve isim isim yayınlandığını belirtti. Bu sızıntının parti içi güven ortamını tamamen yok ettiğini ifade eden Özel, bu aşamadan sonra CHP ekseninde yaşanabilecek hiçbir siyasi senaryoya şaşırmayacağının sinyalini verdi.