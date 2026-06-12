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Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Siirt, tarımsal üretimde klasik metodları değiştiren ve bölge ekonomisine çok büyük hareket getirecek tarihi bir başarıya imza attı. Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yoldurağı Köyü’nde Valilik ve belediye destekleri ile kurulan modern seralarda, Siirt tarihinde ilk kez örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği hayata geçirildi.

#2
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak çiftçilerle birlikte sezonun ilk turfanda karpuz hasadını gerçekleştirdi.

#3
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Güneydoğudaki terör olaylarından etkilenerek tarım ve hayvancılığın bitirildiği Siirt'te, "Terörsüz Türkiye" adımları ile birlikte her alanda gelişmeler yaşanıyor.. Siirt Valiliği koordinasyonunda, tarımda yüksek katma değer sağlamak amacıyla hayata geçirilen seracılık hamlesi, kentin iklim avantajlarını fırsata çevirerek bölgede bir ilke kapı araladı.

#4
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Kurtalan ilçesinin toprak yapısı ve mikroklimal özelliklerinden yararlanılarak Yoldurağı Köyü’nde kurulan modern seralar, tarımsal inovasyonun merkezi oldu. Toplam 60 dekar örtü altı alanda gerçekleştirilen profesyonel üretim süreçleri sayesinde, bölgede daha önce denenmemiş olan erken hasat (turfanda) karpuz yetiştiriciliği başarıyla sonuçlandı.

#5
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Geleneksel hasat döneminden çok daha önce piyasaya sürülecek olan karpuzlar, hem Siirt’in bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacak hem de çevre illere pazarlanarak kente yeni bir ekonomik girdi sağlayacak.

#6
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Seraları gezerek ziraat mühendisleri ve üreticilerden teknik süreçler hakkında detaylı bilgiler alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, daha sonra tarlaya girerek üreticilerle omuz omuza karpuz hasat etti. Üreticilerin emeğine ve seracılığın kente kattığı vizyona dikkat çeken Vali Kızılkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

"Kurtalan ilçemizde ilk kez gerçekleştirilen turfanda karpuz üretimi, Siirt tarımında katma değeri yüksek ve yenilikçi üretim anlayışının en somut, en güzel örneklerinden biridir. Modern seracılık uygulamaları sayesinde üretim sezonunu çok daha erkene çekmeyi başardık. Bu durum çiftçilerimizin pazar avantajını artıracaktır. Valilik ve belediye olarak, çiftçilerimizin gelir seviyesini yukarı taşıyacak, toprağımızın bereketine bereket katacak yeni üretim modellerini ve modern tarım projelerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

#8
Foto - Karpuzda Siirt adımı: Örtü altı turfanda karpuz yetiştiriciliği

Modern seracılık teknikleri ile su, gübre ve iş gücü yönetiminde maksimum tasarruf sağlandığını belirten tarım yetkilileri, turfanda üretimin çiftçilere standart sezona göre çok daha yüksek kazanç getireceğini ifade etti. Kurtalan’da başlatılan 60 dekarlık bu başarılı modelin, önümüzdeki süreçte havza bazlı genişletilerek Siirt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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