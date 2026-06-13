Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunan gazetelerinin manşetlerine taşıdığı bilgilere göre, Bakan Nikos Dendias’ın sabaha karşı kışlaya yaptığı ani ziyaretin temel amacı, askeri hiyerarşinin yaratacağı “perdelemeyi” aşmaktı. İddialara göre Dendias, yeni katılan kadın askerlerle özel bir odada baş başa görüşmek istedi ve içeride bulunan tüm rütbeli subaylar ile eğitmenlerin salonu terk etmesini emretti. Yunan medyası, Dendias’ın kadın askerlere “Bana her şeyi açık açık anlatın, buradaki gerçek yaşam koşulları ve uyum sorunları neler?” dediğini yazdı. Yunan basını bu hamleyi, Yunan askeri mekanizmasının böyle bir modeli hazmetmeye ve organizasyonel olarak uygulamaya aslında hiç de hazır olmadığının bir “itirafı” olarak yorumladı.