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Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı
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Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Türkiye'ye karşı olası savaşın provalarını yapan ve çılgınlar gibi silahlanan komuşuda kadın asker krizi patlak verdi. Personel eksikliğini kadınlarla doldurmaya çalışan komşuda askerler kışlaları terk etmeye başladı.

#1
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunan basınında yer alan iddialara göre, büyük reklamlarla başlatılan gönüllü kadın askerlik projesi daha eğitim başlamadan fiyaskoyla sonuçlanmak üzere. Yunanistan’da büyük umutlarla ve yoğun bir propaganda kampanyasıyla hayata geçirilen “gönüllü kadın askerlik” projesi, daha ilk günlerinde büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Yunan medyasında çıkan geniş çaplı haberlere göre, tarihi ilk çağrının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, projeye katılan kadınlar arasında ciddi bir istifa ve tecil (erteleme) dalgası yaşanıyor.

#2
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunan basın yayın organlarının öne sürdüğü iddialara göre, kışlalardan gelen ani ayrılık haberleri Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nda “kırmızı alarm” verilmesine neden oldu. Komşu basını, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın durumun vehametini yerinde görmek amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir adım attığını yazdı. Haberlerde, Dendias’ın sabaha karşı saat 04:00 sularında Lamia’daki Savaş Malzemeleri Eğitim Merkezi’ne (KEYP) adeta bir “komando baskını” düzenlediği ve iddiaların perde arkasını bizzat incelediği aktarıldı.

#3
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunan askeri uzmanlar, yaklaşık yarım asırdır kağıt üzerinde kalan bir kanunun ilk kez uygulanmaya çalışıldığı bu projenin geleceğinin, yaşanan bu kriz nedeniyle ciddi şekilde tehlikeye girdiğini belirtiyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kışlaya teslim olan kadın asker sayıları ile planlanan hedefler arasında uçurum olduğu gözler önüne serildi. Yunan medyasının yayınladığı veriler şu şekilde:

#4
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Planlanan Hedef: Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın ilk etapta kışlaya teslim olmasını beklediği kadın sayısı: 72 Nizamiyeden Girenler: Lamia’daki askeri kışlaya fiilen teslim olan gönüllü kadın sayısı: 51 Firar ve Tecil Dalgası: Kışlaya giren kadınlardan 4’ü hemen o gün yasal erteleme hakkını kullanarak kamptan ayrıldı. En az 2 kadının ise eğitimi tamamen bırakmak istediğini yönetime açıkça bildirdiği iddia edildi. Yunan basınında yorumlarına yer verilen askeri analistler, askeri hayatın katı kuralları, ağır disiplini ve mahrumiyetlerinin sivil hayatın rahatlığıyla hiçbir alakası olmadığını, kışlaya gelen kadınların bu sert gerçekle yüzleşince şoke olmuş olabileceklerini iddia ediyor.

#5
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunan gazetelerinin manşetlerine taşıdığı bilgilere göre, Bakan Nikos Dendias’ın sabaha karşı kışlaya yaptığı ani ziyaretin temel amacı, askeri hiyerarşinin yaratacağı “perdelemeyi” aşmaktı. İddialara göre Dendias, yeni katılan kadın askerlerle özel bir odada baş başa görüşmek istedi ve içeride bulunan tüm rütbeli subaylar ile eğitmenlerin salonu terk etmesini emretti. Yunan medyası, Dendias’ın kadın askerlere “Bana her şeyi açık açık anlatın, buradaki gerçek yaşam koşulları ve uyum sorunları neler?” dediğini yazdı. Yunan basını bu hamleyi, Yunan askeri mekanizmasının böyle bir modeli hazmetmeye ve organizasyonel olarak uygulamaya aslında hiç de hazır olmadığının bir “itirafı” olarak yorumladı.

#6
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Yunanistan Savunma Bakanlığı koridorlarından sızan bilgilere dayandırılan haberlerde, projenin daha başlamadan çöküş noktasına gelmesiyle ilgili askeri yetkililerin üç ana ihtimal üzerinde durduğu belirtiliyor: Uyum Şoku: Kadınların sivil hayattan, kışlanın katı disiplinine ve mahrumiyet dolu programına aniden geçiş yapmasının yarattığı psikolojik şok. Yanlış Beklentiler (Pembe Tablo): Bakanlığın yaptığı reklam ve tanıtım kampanyalarında askerliğin çok “idealize” edilmiş olabileceği, kadınların kışlaya geldiklerinde reklamdakinden tamamen farklı bir gerçeklikle karşılaştıkları iddiası.

#7
Foto - Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı

Altyapı Yetersizliği: Eğitim merkezlerinin, kadın nüfusun uzun süreli kalabilmesi ve askeri eğitim alabilmesi için gerekli pratik ve fiziksel altyapıya (koğuş, hijyen vb.) sahip olup olmadığının ciddi şekilde tartışılması. Yunan basını, büyük umutlarla başlanan bu projenin geleceğinin artık büyük bir soru işareti olduğunu yazmaya devam ediyor. BİRLİK Gazetesi

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