Türkiye’ye kafa tutan ülkede büyük şok! Gelen haberle sarsıldılar
Son yıllarda Türkiye'ye yönelik hasmane bir politika güden ülke, gelen haberle sarsıldı.
Son yıllarda Türkiye'ye yönelik hasmane bir politika güden ülke, gelen haberle sarsıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düştüğü belirtildi. NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Uçak, düştükten sonra alev aldı.
Acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
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