  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı! A101'den indirim şov! Tarih verildi, kaçıranlar 'ahlar vahlar' edecek Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta Katil İsrail'den dünyaya utanç vesikası: Gazze'de can kaybı 73 bin sınırında Milyonlarca vatandaşa müjde! Devlet borçları siliyor, 72 aya varan tarihi yapılandırma dönemi başlıyor! Ne anlama geliyor? 2 devin ceo’suna ‘Turkuaz kart’ sürprizi Papağan Trump! İşte 30 kez tekrarladığı kelime Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı ABD'de yapay zeka davası!
#1
Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkede büyük şok! Gelen haberle sarsıldılar

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düştüğü belirtildi. NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı​​​​​​​, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü. Uçak, düştükten sonra alev aldı.

#2
Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkede büyük şok! Gelen haberle sarsıldılar

Acil durum ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir
Gündem

Yeniden ibadete açıldı! Erdoğan: Selimiye Camii tapu senedimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, sultanlar şehrine..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
"Türkiye'yi her türlü riske karşı hazırlıyoruz"
Gündem

"Türkiye'yi her türlü riske karşı hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlüysem istediğimi yaparım, gibi bir anlayış maalesef dünyada hakim hale gelmiş. Savunma sanayimi..
Murat Ülker’den Akit Medya’ya ziyaret
Gündem

Murat Ülker’den Akit Medya’ya ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.
13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!
Gündem

13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!

Haksız fiyat artışları ile vatandaşın cebine gözünü diken 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atandı. 28'i kişinin gözaltına alındığı opera..
Göztepe’de Cisse sesleri
Spor

Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23