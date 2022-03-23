  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
14
Yüzen adalar dondu

2022-03-23 19:28:38
Yüzen adalar dondu

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.

#1
Foto - Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

#2
Foto - Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

#3
Foto - Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

#4
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#5
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#6
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#7
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#8
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#9
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#10
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#11
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#12
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

#13
Foto - Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...

Jeff Bezos'tan Türkiye'ye dev yatırım! Muhalefet komaya kaldırılacak
Ekonomi

Jeff Bezos'tan Türkiye'ye dev yatırım! Muhalefet komaya kaldırılacak

“Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yok” söylemleriyle Türkiye'yi karalayan muhalefeti hüsrana uğratacak haber, dünyanın en zengin ins..
Oyun büyük, Kuytul piyon
Gündem

Oyun büyük, Kuytul piyon

Geçtiğimiz yıl itikaf gerekçesiyle camilerde provokasyona soyunan Kuytulcular; bu yıl ise kadın ve çocukları polisin önüne sürerek, hiç kims..
Bırakın dışarıdan kurgulu gösterileri! Kuytul’un davası neyin davası?
Gündem

Bırakın dışarıdan kurgulu gösterileri! Kuytul’un davası neyin davası?

Yeni Akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Kuytulcular' olarak bilinen Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekç..
Ali Babacan mide bulandırmaya devam ediyor
Medya

Ali Babacan mide bulandırmaya devam ediyor

Nedim Şener, FETÖ'yü savunur mahiyette açıklamalar yapmaya devam eden Ali Babacan'a çok sert tepki gösterdi.

Diyanet'in gizli raporunda Kuytulcularla ilgili şok bilgiler
Medya

Diyanet'in gizli raporunda Kuytulcularla ilgili şok bilgiler

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, son günlerdeki provokatif eylemleriyle gündeme oturan Furkan Vakfı ile ilgili Diyanet'in hazırladığı giz..
Geleceğin petrolü için müthiş hamle! Türkiye üretim merkezi olacak
Ekonomi

Geleceğin petrolü için müthiş hamle! Türkiye üretim merkezi olacak

"Geleceğin petrolü" ve "beyaz altın" olarak bilinen lityumun önemi her geçen gün artıyor. ASPİLSAN Enerji, Kayseri'de kurduğu "Lityum İyon P..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay