2022-03-23 19:28:38 Yüzen adalar dondu
Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.
Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu...
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