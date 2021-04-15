2021-04-15 05:22:51 Yusuf Yazıcı koronavirüsü 2. kez yendi
Fransız ekibi Lille'de top koşturan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü bir kez daha yendi.
Fransız ekibi Lille'de top koşturan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü bir kez daha yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi kulüplerinden Lille'de Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelikle birlikte kariyerini devam ettiren Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığını atlattı.
Letonya maçı sonrası koronavirüs testi pozitif çıkan Yusuf, virüsü bir kez daha yendi.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Yusuf Yazıcı daha önce de koronavirüse yakalanmıştı. Ocak ayında testi pozitif çıkan Yazıcı rahatsızlığını atlatmıştı.
Maddi sıkıntılar nedeniyle 5 futbolcu ile yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferiyle önemli bir gelir hedefliyor.
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