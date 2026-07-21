Yusuf Kaplan 'inanılır gibi değil' diyerek isyan etti: Dünya bizi bekliyor ama biz intihara sürükleniyoruz

Singapur da, Malezya da Asya kaplanlarının önde gelen iki ülkesi. Singapur, Çin’in gölgesinde. Malezya’da ise hem Çin hem de İngiliz nüfuzu güçlü. Singapur’da otokrasi hâkim: Özel otomobil sahibi olmanız çok zor. Morgage sistemini otomobillere de uyarlamış devlet. 6 milyonluk Singapur’da trafik yok. Tecavüze ve uyuşturucuya idam cezası var hem Singapur’da hem de Malezya’da. Malezya, Müslüman ülke. Her bakımdan Müslüman bir ülke. Eğitim sistemi sil baştan Müslüman insan yetiştirme ilkesi üzerine bina edilmiş. Dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer alan Malezya Teknik Üniversitesi’nde başörtüsüz hanım profesör veya hoca bulmak bile zor. Ezan okunduğunda herkes camiye koşuyor. İkindi namazımızı üniversite camisinde kıldık. Yaz olmasına ve tatil olmasına rağmen üniversitedeki herkes namaz için camideydi! İşte o zaman “eyvah!” dedim bir kez daha, biz nasıl bir cinayet işlediğimizi bile bilmiyoruz ülkemizde İslâm’ın önünü tıkayan, bizi Batıya köle yapan seküler eğitim sistemiyle.