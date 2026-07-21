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Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

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Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Yıllardır esrarını koruyan Gülistan Doku soruşturmasında herkesi şoke eden gizli bir ses kaydı gün yüzüne çıktı.

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#1
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yaptığı görüşmeye dair kayıtlarda akılalmaz iddialar yer alıyor.

#2
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın eski patronu Rüstem Keskin’in Umut’la yaptığı görüşmenin ardından JASAT’a (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) yaptığı bilgilendirmenin ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Gülistan Doku’nun ortadan kaybolmasına ilişkin şok iddialar yer alıyor.

#3
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Telefon konuşmasında Keskin tarafından dile getirilen iddialar özetle şöyle: ⁠Umut Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylemiş.

#4
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel’in kendisini Atatürk Mahallesi’ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdiğini ileri sürmüş.

#5
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Türkay Sonel’in “Yarım saate döneceğim” diyerek ayrıldığı, ancak yaklaşık bir saat sonra panik hâlinde ve hızlı biçimde geri geldiği iddia edilmiş.

#6
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, geri döndüğünde kendisine “Hemen arabaya bin” demiş. Araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu söyleyen Altaş, aracın BMW marka olduğunu aktarmış.

#7
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş’ın çok fazla soru sorması üzerine Türkay Sonel’in onu kısa süre sonra araçtan indirerek dolmuşla eve gitmesini istediği ileri sürülmüş.

#8
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş’ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü’ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edilmiş. Umut Altaş’ın daha önce savcılığa Gülistan Doku’yu hiç görmediğini söylediği, ancak Rüstem Keskin’le görüşmesinde bu beyanını değiştirerek Gülistan’ı Tunceli’deki Emirgan Kafe’de bir kez gördüğünü anlattığı aktarılmış. Gülistan Doku’yu gördüğü sırada Umut Altaş’ın yanında Türkay Sonel’in de bulunduğu; Gülistan’ın kafede servis yaptığı ve Türkay Sonel’in buraya sık sık gittiği ileri sürülmüş.

#9
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş’ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku için “Benim görüştüğüm/takıldığım kız” şeklinde bir ifade kullanmış. Türkay Sonel’in, Umut Altaş ABD’deyken kendisiyle iletişimini sürdürdüğü ve yaklaşık bir yıl önce ona kanlı, başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiği iddia edilmiş. Altaş’ın Türkay Sonel’i Amerika’ya davet ettiği, Türkay Sonel’in ise gelmesi hâlinde kendisine “FETÖ’cü” denileceğini söylediği aktarılmış.

#10
Foto - Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Türkay Sonel’in ayrıca Umut Altaş’a, babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğu öne sürülmüş. Rüstem Keskin, Umut Altaş’ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara cevap verdiğini ve ruh hâlinin genel olarak normal göründüğünü belirtmiş.

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