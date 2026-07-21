Umut Altaş’ın eski patronundan ilginç iddialar! Gülistan doku soruşturmadan şok ses kaydı

Altaş’ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü’ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edilmiş. Umut Altaş’ın daha önce savcılığa Gülistan Doku’yu hiç görmediğini söylediği, ancak Rüstem Keskin’le görüşmesinde bu beyanını değiştirerek Gülistan’ı Tunceli’deki Emirgan Kafe’de bir kez gördüğünü anlattığı aktarılmış. Gülistan Doku’yu gördüğü sırada Umut Altaş’ın yanında Türkay Sonel’in de bulunduğu; Gülistan’ın kafede servis yaptığı ve Türkay Sonel’in buraya sık sık gittiği ileri sürülmüş.