Yunanistan’ın “Türkiye” kâbusu gerçek oldu: Panik içerisinde itiraf ettiler
Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Yunan basınında Türkiye’nin yükselen jeopolitik gücüne dair şaşkınlık ve tedirginlik hakim. Yunan kaynakları, Türkiye'nin Batı'nın yeni güvenlik mimarisindeki "vazgeçilmez sütun" haline geldiğini itiraf ederken, Atina'nın tüm caydırıcılık stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtiyor. Uzmanlar, Türkiye'nin artan stratejik öneminin bölgedeki tüm dengeleri kökten değiştirdiğine dikkat çekiyor.