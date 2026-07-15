Haluk Levent’in en yakınındaki isimler resmen suç makinesi çıktı! İşte ağızları açık bırakan sabıkaları
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüpheliler hakkında en dikkat çeken detay, ‘dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘yasa dışı bahis’ gibi kabarık suç kayıtları oldu. Raporda ayrıca, şüphelilerin resmi gelirleriyle tamamen uyumsuz, milyonlarca lira ve yüz binlerce dolarlık şüpheli para transferleri gerçekleştirdikleri saptandı.