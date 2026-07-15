Haluk Levent’in en yakınındaki isimler resmen suç makinesi çıktı! İşte ağızları açık bırakan sabıkaları

Yay hakkında da toplamda 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Bunlar arasında ‘resmi belgede sahtecilik’ ‘basit yaralama’, ‘dolandırıcılık’ ‘suç eşyasını satın alma ve kabul etme’ ve ‘uyuşturucu’ kaynaklı suçların bulunduğu aktarıldı. Ahbap Derneği İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise şüphelinin mali profiliyle uyumsuz bir şekilde 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı olarak artmaya başladığı, bu artışın 2023 yılı ilk çeyreğine kadar da devam ettiği yazıldı.