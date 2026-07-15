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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında yön yine aşağı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında yön yine aşağı

Altın fiyatları, önceki seansta yüzde 2'nin üzerinde yükselmesinin ardından çarşamba günü geriledi. TSİ 06.00 itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4.035,67 dolar seviyesine geriledi.

#1
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Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.097,27 TL * Çeyrek altın satış fiyatı: 10.009,00 TL * Yarım altın satış fiyatı: 19.998,00 TL * Tam altın satış fiyatı: 40.182,83 TL * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.808,00 TL * Gremse altın satış fiyatı: 100.765,21 TL

#2
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Altın, salı günü ABD'de haziran ayı tüketici enflasyonunun enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerden daha fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak yüzde 2'nin üzerinde yükselmiş ve ons başına 4.100,49 dolara kadar çıkmıştı.

#3
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Petrol fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın tüm limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve Tahran'ın müzakerelere dönmemesi halinde gelecek hafta enerji santralleri ile köprüleri hedef alacaklarını açıklamasının ardından üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

#4
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OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Piyasa artık TÜFE verisini geride bırakmış görünüyor. Bu veri geriye dönük bir gösterge niteliğinde. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çıkan gemilere yönelik ablukayı sürdürmesi petrol fiyatlarını yükseltiyor ve bu da altın üzerinde baskı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

#5
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Yüksek petrol fiyatları, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini artırıyor. Fed'in üst düzey yetkilileri haziran ayı enflasyon verilerini olumlu karşılarken, fiyat baskılarının gerçekten azaldığından emin olabilmek için benzer verilerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

#6
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Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin de enflasyon görünümüne ilişkin yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

#7
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CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma olasılığını enflasyon raporu öncesindeki yüzde 76 seviyesinden yaklaşık yüzde 58'e düşürdü. Buna karşın aralık ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor.

#8
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Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 58,48 dolar, platin yüzde 0,2 yükselişle 1.635,56 dolar ve paladyum yüzde 0,2 artışla 1.307,11 dolar seviyesinden işlem gördü.

#9
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