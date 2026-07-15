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Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

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Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya, hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir." dedi.

#2
Foto - Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Yargı makamları ile emniyet görevlilerinin soruşturmayı yeniden kapsamlı şekilde yürüttüğünü dile getiren Destici, "Temennimiz, yargı makamlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin güçlü bir koordinasyon ve titizlik içerisinde çalışmalarını sürdürerek maddi gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarması, yıllardır cevap bekleyen tüm soru işaretlerinin hukuk çerçevesinde açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunan herkes hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz yerine getirilmesidir." diye konuştu.

#4
Foto - Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Ümit ve beklentilerinin, 17 yıl sonra da olsa olayın aydınlatılıp sonuçlandırılması olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının aziz hatırasına, ailelerinin yıllardır süren adalet beklentisine ve milletimizin vicdanına karşı en büyük sorumluluğumuz, sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçisi olmak ve adaletin tam anlamıyla tecellisini sağlamaktır. İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir. Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz, hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir."

#5
Foto - Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerini hatırlatan Destici şu ifadeleri kullandı; Bir önceki Cumhurbaşkanını ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştur. 'Bu helikopteri uçaklar düşürdü. Ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?' aynen ifadesi buydu. 'Biz de bunun üzerine çalışıyoruz' demişti. Kendisine çalışan bazı kurulların verdiği bilgiye dayanarak bunu ifade etti. Aradan 17 yıl geçmesine rağmen bu husus hala karanlık. Ama inanıyoruz ki şimdi aydınlatılacak.

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