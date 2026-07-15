Abdullah Gül'ün sözlerini işaret etti: Bu helikopteri uçaklar düşürdü

Ümit ve beklentilerinin, 17 yıl sonra da olsa olayın aydınlatılıp sonuçlandırılması olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının aziz hatırasına, ailelerinin yıllardır süren adalet beklentisine ve milletimizin vicdanına karşı en büyük sorumluluğumuz, sürecin sonuna kadar hukuk içinde takipçisi olmak ve adaletin tam anlamıyla tecellisini sağlamaktır. İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hiçbir hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde maddi gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, adalet yerini bulacak ve milletimizin vicdanını yıllardır meşgul eden bu dosya hukuk devleti ilkeleri içerisinde neticelendirilecektir. Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz, hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünün hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir."