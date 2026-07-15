Dolar öngörüsü gündem olan Necmettin Batırel'den beklenmedik gram altın tahmini: Bu emri verenler kazanacak

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin enerji piyasalarında tarihi zirvelere sebep olacağını açıklayan Batırel, Brent petrolün varil fiyatı ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu: ''İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için büyük mücadele içine girdi. İki ülke 3 günden beri birbirlerine saldırıyor. ABD (CENTCOM) kuvvetleri, İran içerisinde öncelikli olarak Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait askeri alt yapıyı, Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme noktalarını ve stratejik liman tesislerini vuruyor. İran ise misilleme olarak Orta Doğu'daki Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Umman ve Katar’daki Amerikan üslerini balistik füzelerle tahrip ediyor. ABD, 14 Temmuz saat 23.00 itibariyle Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı. Amaç, İran’ın petrol sevkiyatını engellemek. Bunu yaparken, askeri operasyon masrafı olarak gemilerden yüzde 20 bedel istiyor. Büyük bir petrol tankerinin tek bir geçiş için 16-17 milyon dolar gibi devasa boyutlarda ödemelerle karşı karşıya kalacak olması geçiş trafiğini durma noktasına getirdi. ABD’nin asıl amacı Avrupa’yı enerji krizine sokarak kendine muhtaç halde tutmak.