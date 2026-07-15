350’nin üzerinde savaş uçağıyla envanterde devrim gibi değişim! 2030’da gökyüzünün kralı Türkiye olacak
Türk Hava Kuvvetleri, 2030 yılına yönelik hazırladığı iddialı modernizasyon ve tedarik projeksiyonuyla hava sahasındaki caydırıcılığını zirveye taşımaya hazırlanıyor. Envanterine katacağı yeni nesil platformlar ve yerli imkanlarla yükseltilecek mevcut uçaklarla Türk semaları, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden birine ev sahipliği yapacak. Stratejik planlama, hem insanlı hem de insansız hava araçlarının entegre kullanımı üzerine kurgulanıyor.