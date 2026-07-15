350’nin üzerinde savaş uçağıyla envanterde devrim gibi değişim! 2030’da gökyüzünün kralı Türkiye olacak

Programlanan teslimatlar ve modernizasyon süreçleri, Türk havacılığını gelecek on yılın en zorlu hava savunma mimarilerinden biri haline getiriyor. Tüm bu bileşenler, birbirleriyle veri bağı üzerinden haberleşen, çok katmanlı ve teknolojik derinliği olan bir savunma şemsiyesi oluşturacak.