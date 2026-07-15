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AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

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AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

AHBAP Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen dev soruşturmada şok edici detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı raporlarda yer alan milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, dernekle resmi bağı olmayan bir ismin üzerine yapılan 100 tapu kaydı ve banka transferlerindeki "Haluk Levent acil senet kapama", "ödünç para iadesi", "Haluk için borç" gibi açıklamalar, 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasının en çarpıcı delilleri arasına girdi.

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Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporlarının detayları gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki milyonlarca liralık para trafiği ve şüpheli gayrimenkul alımları mercek altında.

#2
Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından titizlikle hazırlanan inceleme raporu, dernekle bağlantılı hesaplardaki baş döndürücü hareketliliği gözler önüne serdi. Raporda yer alan verilere göre, mercek altına alınan hesaplarda son üç yılda milyarlarca liralık işlem hacmi saptandı.

#3
Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Buna göre söz konusu hesaplarda; 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılının ilk dönemine kadar ise 4 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiğinin gerçekleştiği öne sürüldü.

#4
Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden birini ise gayrimenkul alım-satımları oluşturdu. Rapordaki iddialara göre, AHBAP Derneği bünyesinde hiçbir resmi görevi ya da kaydı bulunmayan Y.K. isimli bir şahsın, Ahbap Lojistik adına adeta bir emlak devi gibi çalıştığı belirlendi. Y.K.'nın 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplamda 100 farklı tapu alım-satım işlemine imza attığı tespit edildi.

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Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Ayrıca bu şahsın hesabına 2024 yılında "AHBAP'a gönderilmek üzere" yaklaşık 23 milyon lira aktarıldığı, Haluk Levent'in menajeri olduğu belirtilen M.S.K.'nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon liralık nakit girişi olduğu belirlendi.

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Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

tv100'ün haberine göre, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delillerden biri, banka hesap hareketlerindeki şüpheli EFT ve havale açıklamaları oldu. MASAK’ın detaylıca analiz ettiği transfer açıklamalarında, bağış ve insani yardım faaliyetlerinin çok ötesinde, kişisel borç ilişkilerine işaret eden şu ibareler dikkat çekti:

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Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Haluk Levent Acil senet kapama bedeli Haluk Levent borç kapama Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç Haluk için borç / Hlk için borç Ödünç para iadesi Haluk Levent borç para

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Foto - AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma konusu olan tüm bu karmaşık para transferlerini, liderlerin ve aracı isimlerin rollerini netleştirmek adına dev bir "Hesap Hareketi Şeması" haline getirerek adli makamlara sundu.

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