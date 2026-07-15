AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden birini ise gayrimenkul alım-satımları oluşturdu. Rapordaki iddialara göre, AHBAP Derneği bünyesinde hiçbir resmi görevi ya da kaydı bulunmayan Y.K. isimli bir şahsın, Ahbap Lojistik adına adeta bir emlak devi gibi çalıştığı belirlendi. Y.K.'nın 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplamda 100 farklı tapu alım-satım işlemine imza attığı tespit edildi.