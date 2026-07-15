AHBAP soruşturması dosyasına girdi! Milyarlık EFT’lerin notları herkesi şaşırttı
AHBAP Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen dev soruşturmada şok edici detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı raporlarda yer alan milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, dernekle resmi bağı olmayan bir ismin üzerine yapılan 100 tapu kaydı ve banka transferlerindeki "Haluk Levent acil senet kapama", "ödünç para iadesi", "Haluk için borç" gibi açıklamalar, 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasının en çarpıcı delilleri arasına girdi.