Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı
Türkiye ile Fransa arasında askeri ve savunma iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nın imzalanması, Yunan basınında geniş yankı uyandırarak büyük bir hezimete yol açtı. Atina'nın tüm itirazlarına rağmen Fransa'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçakları ve Meteor füzelerinin satışını engellemediğini belirten Yunan medyası, Paris yönetiminin kendilerini sırtından bıçakladığını dile getirdi. Doğu Akdeniz'deki projelerde de Atina'yı yalnız bırakan Fransa'nın bu hamlesi, Yunanistan'da "Türkiye karşısında yapayalnız kaldık" feryatlarına neden oldu.