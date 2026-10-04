Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Diplomatik temaslar sırasında Fransız yönetiminin, Paris için Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve bunlara eşlik eden silahlar (Meteor gibi) anlaşmasının, Birleşik Krallık öncülüğünde yürütülen devletlerarası bir savunma tedariki olduğunu ve bu nedenle Fransa'nın tek taraflı olarak müdahale ederek İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatını durduramayacağını açıkladığı ifade edildi. Paris'in ayrıca, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim yaşamamak için deniz altı elektrik kablosu projesinde güzergâh değişikliğine gitti ve bu dosyada da Yunanistan'a sırt çevirdiği vurgulandı. Haberde, Kesin olan şu ki, ülkemiz ne kadar savunma anlaşması imzalarsa imzalasın, Türkiye ile tamamen yalnız başına karşı karşıya kalacaktır" denildi.