  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngilizlerin yarısı AB’ye dönmek istiyor Emekliler için tarihi zafer! Emsal niteliğinde karar çıktı, o uygulama çöpe atıldı Dünya ordularının güç sıralaması açıklandı! Türkiye küresel devleri geride bırakarak listeye damga vurdu Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı Meteoroloji’den 6 il için sarı kodlu uyarı verildi! Kombilere gaz yerine su bağlanacak: Elektrik ve doğal gaz faturaları resmen tarihe gömülüyor İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor Akaryakıt yakıt zamları sonrası elektrikli araçlarda talep patlaması! Yemen’de sıcak saatler! Husiler ölü sayısını açıkladı: Riyad’a füze ve İHA saldırısı Lazer silahlar devrede! İHA'lara karşı oyun kumandası
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Türkiye ile Fransa arasında askeri ve savunma iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nın imzalanması, Yunan basınında geniş yankı uyandırarak büyük bir hezimete yol açtı. Atina'nın tüm itirazlarına rağmen Fransa'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçakları ve Meteor füzelerinin satışını engellemediğini belirten Yunan medyası, Paris yönetiminin kendilerini sırtından bıçakladığını dile getirdi. Doğu Akdeniz'deki projelerde de Atina'yı yalnız bırakan Fransa'nın bu hamlesi, Yunanistan'da "Türkiye karşısında yapayalnız kaldık" feryatlarına neden oldu.

#1
Foto - Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Milli Savunma Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Fransa arasındaki askeri iş birliği faaliyetleri kapsamında üst düzey temaslarda bulunuldu. Bu çerçevede Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Alice Rufo, Fransa Cumhurbaşkanı Askeri Özel Kalem Başkanı Orgeneral Vincent Giraud ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Guillaume Ollagnier ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

#2
Foto - Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Görüşmelerde, ikili savunma ve askeri ilişkilerin mevcut durumu ile stratejik diyalog süreçleri masaya yatırıldı. Taraflar, savunma sanayii ve askeri alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirirken, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemini karşılıklı olarak teyit etti. Temasların en önemli çıktısı ise "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nın imzalanması oldu. Bu adımın, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıması ve stratejik diyaloğu kurumsal bir çerçeveye oturtması hedefleniyor.

#3
Foto - Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Söz konusu anlaşmayı gündeme alan Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi Türkiye ve Fransa'nın savunma alanında anlaşma imzaladığını bildirerek iki ülkenin hem savunma sanayinde hem de askeri alanda iş birliğini güçlendirileceğini bildirdi. Haberde, "Fransız hükümetinin sadakati işte böyle işliyor: En iyi müttefiklerini bile sırtından bıçaklamaya her zaman hazır" ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Haberde, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzesinin satışı konusunda da Fransa'nın isteksiz olduğu ancak daha sonra Paris'in bu anlaşmaya da yeşil ışık yaktığı dile getirildi. Bu kapsamda, Atina'nın en büyük müttefiklerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzelerinin satışını veto etme talebini reddettiği belirtildi.

#5
Foto - Yunanistan’ın Türkiye hesabı tutmadı: En büyük müttefikleri sırtlarından bıçakladı

Diplomatik temaslar sırasında Fransız yönetiminin, Paris için Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve bunlara eşlik eden silahlar (Meteor gibi) anlaşmasının, Birleşik Krallık öncülüğünde yürütülen devletlerarası bir savunma tedariki olduğunu ve bu nedenle Fransa'nın tek taraflı olarak müdahale ederek İngiltere'nin Türkiye'ye ihracatını durduramayacağını açıkladığı ifade edildi. Paris'in ayrıca, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim yaşamamak için deniz altı elektrik kablosu projesinde güzergâh değişikliğine gitti ve bu dosyada da Yunanistan'a sırt çevirdiği vurgulandı. Haberde, Kesin olan şu ki, ülkemiz ne kadar savunma anlaşması imzalarsa imzalasın, Türkiye ile tamamen yalnız başına karşı karşıya kalacaktır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü
Gündem

Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
Fahrettin Altun'dan Vatikan'da şaşırtan imaj! Yeni tarzı gündem oldu
Gündem

Fahrettin Altun'dan Vatikan'da şaşırtan imaj! Yeni tarzı gündem oldu

Eski İletişim Başkanı ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Roma'da katıldığı bir etkinlikte uzattığı saçlarıyla dik..
Borsa İstanbul kazandırdı
Ekonomi

Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,43 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,13 ile..
Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir deveyi sevmek isteyen 46 yaşındaki Hasan Dönmez, hayvanın sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı...
Gazze’de şehidin naaşı iki yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi bulundu
Dünya

Gazze’de şehidin naaşı iki yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi bulundu

2024 yılında Gazze'de şehid düşen Ahmed Nail Ebu Sultan’ın naaşı, kabrinin taşınması esnasında hiç bozulmamış halde bulundu. ..
Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu
Ekonomi

Köfteci Yusuf ne kadar maaş veriyor? Merak edilen sorunun cevabı belli oldu

43 ilde toplam 304 şubeye ulaşan Köfteci Yusuf'un yeni personele ödediği maaş belli oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23