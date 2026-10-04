İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor
İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin Libya, Lübnan ve Suriye'den sonra Irak'ta da nüfuzunu hızla artırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki etkisini genişlettiğini yazdı. ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesiyle doğan boşluğun İran tarafından doldurulmasından çekinen IKBY'nin aksine, Türkiye ile kurulan güçlü ekonomik ve güvenlik bağlarının Erbil ve Bağdat tarafından desteklendiği vurgulandı. Suriye'nin ardından Irak'taki Türk varlığının Tel Aviv yönetimi için yeni ve büyük bir risk cephesi oluşturacağı ifade edildi.