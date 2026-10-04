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İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

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İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin Libya, Lübnan ve Suriye'den sonra Irak'ta da nüfuzunu hızla artırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkedeki etkisini genişlettiğini yazdı. ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesiyle doğan boşluğun İran tarafından doldurulmasından çekinen IKBY'nin aksine, Türkiye ile kurulan güçlü ekonomik ve güvenlik bağlarının Erbil ve Bağdat tarafından desteklendiği vurgulandı. Suriye'nin ardından Irak'taki Türk varlığının Tel Aviv yönetimi için yeni ve büyük bir risk cephesi oluşturacağı ifade edildi.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

İsrail merkezli Maariv Gazetesi'nde Türkiye ve Irak arasında gelişen ilişkilere dikkat çekildi. Haberde, Türkiye'nin sadece Libya, Lübnan ve Suriye ile sınırlı kalmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıradaki hedefinin Irak olduğu dile getirildi.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

Irak Haber Ajansı geçtiğimiz Çarşamba günü son ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesinin "Irak'ın ulusal egemenliğini tamamlama ve siyasi ve ekonomik karar alma bağımsızlığını güçlendirme yolunda önemli bir tarihi dönüm noktası" olduğunu bildirdi.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

Irak'ın Amerikan güçlerinin ülkeden ayrılışını kutladığını ifade eden Maariv gazetesi, birçok analistin ABD liderliğindeki koalisyonun bıraktığı boşluk ve İran'ın bu boşluğu doldurma olasılığı konusunda endişeli olduğunu dile getirdiğini aktardı. Haberde, İsrail için asıl tehdidin ise Irak'taki etkisini her geçen gün genişleten Türkiye olduğu aktarıldı.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

ABD'nin Irak'tan ayrılışının en çok IKBY'yi endişe ettiği ifade edilen haberde, bu endişenin kaynağının ise İran olduğu vurgulandı. Haberde, özellikle devam eden savaş sırasında İran'ın, Irak'ın kuzeyine 1000'den fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. IKBY'nin İran'ın Irak'ta genişlemesinden endişe duyduğunun altı çizilirken, Irak'ın kuzeyi için Türkiye söz konusu olduğunda durumun farklı olduğu aktarıldı. Ankara'nın Irak Kürdistanı ile önemli ekonomik bağları bulunduğu ifade edilen haberde, "Irak, Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı ve Irak'ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin büyük bir kısmı Irak Kürdistanı'nda bulunuyor" denildi.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

Haberde Terörsüz Bölge hamlesi ile bölgede dengelerin değiştiğine dikkat çekildi. Bölgede terörün son bulmasına iki tarafın sıcak baktığı dile getirilirken, Erbil'in İran'ın Irak Kürdistanı ile ilişkilerini müdahaleci olarak gördüğü, Ankara ile ise daha işbirlikçi bir ilişkiden yana olduğu vurgulandı. Erbil'in Türkiye ile bağlarını daha çok güçlendirmek istediğinin altı çizilen haberde, bu şekilde ABD'nin bıraktığı boşluğun önemli bir kısmının Ankara ile doldurabileceği aktarıldı.

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Foto - İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

Bu yakınlaşmanın İsrail için büyük bir sorun anlamına geleceği ifade edilen haberde, Suriye'den sonra Irak'ın Ankara ile etkileşiminin Tel Aviv'e karşı yeni bir cephe anlamına geleceği dile getirildi. Haberde son olarak Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesiyle birlikte, Türkiye'nin ülkede daha fazla nüfuz sahibi olacağı belirtildi. Irak'ta artık en etkili aktörün Türkiye olacağını bildiren gazete, "İran'ın Amerikalıların bıraktığı boşluğu kaçınılmaz olarak dolduracağına inanan herkes, Ankara'nın bir sonraki hamlesine de dikkat etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Türkiye Dünya'ya """ BARIŞ VE KARDEŞLİK"""" iklimi getiriyor.... Siyonist bebek ve çocuk katili, soy kırımcı, işgalci emperyalist İsrail ve yöneticileri bunu anlamaz...... KORKUN VE TİTREYİN GELİYORUZ SELAHADDİN EYYUBI HAZRETLERI RUHUYLA.....

Uyanmış

Başrol oynamaz hep aktördür,senaristliğini Pentagon yapıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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