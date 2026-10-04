İsrail’den olay itiraf: Türkiye, Suriye’den sonra bir Arap ülkesini daha fethetmeye hazırlanıyor

Haberde Terörsüz Bölge hamlesi ile bölgede dengelerin değiştiğine dikkat çekildi. Bölgede terörün son bulmasına iki tarafın sıcak baktığı dile getirilirken, Erbil'in İran'ın Irak Kürdistanı ile ilişkilerini müdahaleci olarak gördüğü, Ankara ile ise daha işbirlikçi bir ilişkiden yana olduğu vurgulandı. Erbil'in Türkiye ile bağlarını daha çok güçlendirmek istediğinin altı çizilen haberde, bu şekilde ABD'nin bıraktığı boşluğun önemli bir kısmının Ankara ile doldurabileceği aktarıldı.